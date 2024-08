Ramo Teder: Eurovisioon jääbki meie tulevikku mõjutama

Ramo Teder on ka varasematel aastatel roosiaias presidendi vastuvõtul käinud, aga seekord esindas ta Puuluupi üksinda. "Marko on juba Prantsusmaal, kus meil on homme esinemine ühel väiksel imearmsal festivalil. Täna oleks me mõlemad pidanud seal olema, et anda intervjuud ja teha väike töötuba," selgitas Ramo Teder, miks ta roosiaeda üksinda tuli.

Tederi sõnul on 2024. aasta olnud Puuluubi jaoks väga eriline aasta. "Eurovisioon muutis meie elus väga palju, see oli väga eriline kogemus, mis jääbki meie tulevikku mõjutama," lisas ta.