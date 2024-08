Rita Ray: minu kontserdil inimesed alati avanevad

Rita Ray rääkis Kadrioru roosiaias, et ta on presidendilt saadud tunnustuse üle eelkõige tänulik oma Eesti fännidele. Tema sõnul puges talle südamesse väike tunne, et kas ta tõesti on jõudnud sinna, kuhu ta tahtis jõuda.

"Kui sain presidendilt telefonikõne, siis ma ehmatasin kõiki naabreid ka oma hõiskamisega. See oli väga suur üllatus, ma ei arvanud, et selline tunnustus tuleb. Väga uhke tunne on südames. See on väga aukartustäratav tunnustus, aga samas ülitore," rõõmustas muusik Rita Ray, keda president tunnustas noore kultuuritegelase preemiaga.

Rita Ray annab väga menukaid kontserte Saksamaal. "Saksa ja Eesti publik on üpriski sarnane. Sakslased on altimad kohe kontserdi alguses hüppama ja kaasa elama, eestlastel läheb natuke rohkem aega, aga eestlased minu kontsertidel alati avanevad. Ma eelkõige olen tänulikud oma Eesti fännidele, sest tänu neile olen ma siin."

"Edu mõõdupuu on igal inimesel erinev, aga presidendi autasuga sai väike tunne küll südamesse, et appikene, kas ma olengi jõudnud sinna, kuhu ma tahtsin jõuda," rõõmustas ta.