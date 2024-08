Anna Hints: mul on väekad juured, mis kannavad veel mitmeid filme

Režissöör Anna Hints rääkis Kadrioru roosiaias, et tuli just oma väekate juurte juurest Setomaalt ning tema lühifilmil "Sannapäiv" läheb maailma tippfilmifestivalidel väga hästi.

"Ma olen olnud terve suve Võrumaal ja Setomaal juurte juures ja need on väekad juured, mis kannavad veel mitmeid filme," ütles režissöör Anna Hints.

Saun on Hintsi sõnul tema jaoks jätkuvalt oluline. "Loodan, et saun on ka aastakümnete pärast veel oluline, sest saun on meie kultuuri üks vundamente. See on tume lõuend, kus vaadelda inimese haavatavust, inimsuhteid ja intiimsust, aga minu järgmine pikk film kindlasti lõppematu saunapäev ei ole."

Vahepealne film, mis Hintsil valmis sai, oli lühifilm "Sannapäiv". "Suvi algas meil pauguga Cannes`is ja nüüd suvi lõpeb Torontos. Mõlemad on maailmas tipptasemel festivalid," lisas Hints.

"Täna tähistame siin vabadust koos oma sõpradega ja see on nii suur asi ja nii uskumatu, sest oli nii väike tõenäosus, et me saime selle iseseisvuse taastatud, umbes sama suur, kui see, et sa saad Cannes`i filmifestivalile," nentis Hints.

"Minust on ka suur saunasõber saanud," ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. "Enne Anna Hintsiga tutvumist ma nii suur saunasõber ei olnud."

"Septembris hakkavad Eestis uue Hollywoodi, tegelikult Paramount seriaali tootmine, mille peaosas on Michael Fassbender. See on suure kaliibriga ja tõesti suurte näitlejatega uus seriaal, mis peaks aasta lõpus juba eetrisse minema," lisas Sepp.

Tema sõnul George Clooney kahjuks Eestisse ei tule, kuigi kuulujutud selle kohta ringlevad. "Ta on üks selle sarja kaheksast produtsendist ja ta on selle projektiga väga tihedalt seotud," ütles Sepp.

Filmi "Meie Erika" võtted on samuti lõpusirgele jõudnud ning Sepa sõnul tuleb sellest filmist ka kindlasti suur kassahitt. "Võib olla aasta pärast saab filmi juba kinodes näha."