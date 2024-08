Hendrik Toompere jr: elu on palju lopsakam kui me laval näitame

"Välismaal tuntakse "Rahamaa" vastu suurt huvi ja tõlgitakse mitmesse erinevasse keelde. Juba on ta läinud Inglise, Prantsuse, Rumeenia, Norra keelde ja ka lähiriigid tunnevad huvi, näiteks Soomes tuleb kajastust ja Lätis samuti tuntakse huvi," ütles lavastaja Hendrik Toompere jr.

"Rahamaa" räägib Danske panga rahapesust. Lavastaja sõnul mängitakse "Rahamaad" ilmselt ka järgmisel aastal.

Lavastuse peaosatäitja Tõnis Niinemetsa sõnul on summad, millest etenduses räägitakse, täiesti hoomamatud. "Aga seda etendust mängides sa ikkagi jääd reaalsusesse ja ei ole muret, et 100 000 oleks kommiraha," lisas Niinemets.

Tegijate sõnul "Rahamaas" siiski millegagi liialdatud ei ole. " Elu on veel lopsakam olnud kui see, mis meil lavale jõudis. Selles maailmas on tegelikult materjali veel mitme lavastuse ja filmi jaoks. Tihti on nii, et kui elus juhtub midagi ja sa paned selle lavalaudadele, siis tundub, et see on liialdus, aga ei ole. Elu on tegelikult täis üllatusi ja väga viljakas ning lopsakas ja väga palju asju jäi ikka välja ka," lisas Toompere jr.

"Lugusid on veel väga palju, vaikselt meil juba töö käib mõningate mõtetega. Hätta me ei jää, see on põhjatu kaev," lisas lavastaja.