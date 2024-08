Püstijalakoomik Ann Vaida: peabki olema ebamugav, et paremaks saada

Ann Vaida rääkis Vikerraadios, et tuli just tagasi Edinburghi Fringe Festivalilt, kus ta käis nädala jooksul 25 korda laval. Enamik nalju on Vaidal varem valmis kirjutatud, aga nali saab tema sõnul päris valmis ikkagi laval.

Ann Vaida saabus just tagasi Šotimaalt, kus ta osales Edinburghi Fringe Festivalil. "Šoti publik võtab alati väga hästi vastu. Kolmandat korda käisin sellel festivalil ja seal tegin nädal aega erinevates kohtades oma väikest komöödiakavakest. Sel aastal tegin esmakordselt ka tunniajase kava. Me eestlastest koomikutena ütleme selle festivali kohta, et see on meie treeninglaager," selgitas Vaida.

Vaida sõnul lähevad Suurbritannia koomikud sellele festivalile suure sooviga, et nad sealt avastatakse ja ehk on siis võimalus staariks saada. "Eestlastel meeldib seal käia sellepärast, et treenida lavalist kogemust. Mina käisin selle nädala jooksul laval 25 korda tegemas sarnast asja, aga iga kord natuke erinevalt."

Kõige rohkem esinemisi ühe päeva jooksul oli kuus ja kõige vähem kaks. "Hääl on ära. Sa hakkadki läbi mõtlema oma nalju, et kas see nali on universaalne. See on aju ja tempo treenimise koht, kui teha nalja võõras keeles. Peabki olema ebamugav, et paremaks saada," selgitas Vaida.

"Me vahel marineerime asju, mida ei peaks tegelikult marineerima rahvusena. Väljast vaadates natuke Ida-Euroopa maiku ikkagi on Eestis," märkis ta.

Enamik nalju on Vaidal varem valmis kirjutatud, aga nali saab päris valmis ikkagi laval. "Nalju saab tööle ainult läbi proovides. Tulebki vaadata publiku reaktsioone. Nali on universaalse osa otsimine ja siis selle peegeldamine. Eesti on nii väike, et eestlased on kõik väga sarnased nalja mõttes," lisas Vaida.

Vaidal on ka taskuhääling "Suvariik". "See on koht, kus sa saad ennast soojaks rääkida ja katsetada. Koomikutel on arsenalis palju erinevaid asju ja seal sa lahkad mingeid asju pikemalt ja sealt vahelt tekivad mingid repertuaarid, mille sa tood lavale. Paljudel koomikutel ongi sellepärast taskuhääling, et sa arendad seal huumoriga seotud nüansse endas."

Vaidal on bakalaureuse kraad riigiteadustes ja magistrikraad nüüdismeedias. "Need mõlemad viitavad sellele, et ma võiksin neid teemasid lahata ka mujal kui oma podcast`is, näiteks kuskil pärismeedias. Võib olla see, et ma stand up´i teen, ongi kõrvalekalle sellest asjast ehk see on puhtalt isiklik huvi ühiskonna toimimise vastu, mis mind kannustab," ütles Vaida.

20. august tähendab Vaida jaoks suve. "Mul ei ole olnud suuremat tähistamist selle päevaga seoses. Ei ole tekkinud mingit kindlat traditsiooni. Võib olla see ongi parim viis veeta üks tähtis päev, et sõita oma maakohta, kus on päikest ja metsa. See on hästi eestlaslik, minna näiteks sauna," soovitas Vaida.