Nõmbra festivalil saab saami aida ees kaasaegset joigu nautida

"Minul on päris rikkalikult õnnestunud joiu ja saami kultuuriga kontaktis olla. Mu õpetaja ja hea sõber Mikk Sarv sellesse maailma mind kunagi kiskus ja vabatahtlikult ma sinna läksin. Kunagi 20 aastat tagasi alustasime Mikuga Nõmbra väikese filmifestivali korraldamisega, Kõrvemaa filmifestivaliga. Meie suund oli näidata etnograafiaga seotud filme, aga ka vaatemängulisi loodusfilme. Tegime seda Nõmbra metsade ja aasade vahel vabas õhus, nii palju kui vanajumal ilma lubas, aga ka Põhjala onnides," selgitas Indrek Leht, kes on Nõmbra Valgusfestivali eestvedaja.

Leht lisas, et Nõmbral on neil Mikuga koos loodud Põhjala onnide minivabaõhumuuseum. "Seal on saami ait, Eestis tuntud kui kanajalgade peal maja. Meil on indiaani tipi, meil on jurta, läänemeresoome roigaskoda. Nendes onnides sai filme vaadata ja sõbrad jäid sinna ka ööbima. Niimoodi arenes lisaks filmifestivalile välja ka Nõmbra metsarestoran, et oli vaja ka süüa pakkuda."

7. korda toimuval Nõmbra festivalil astub tänavu üles duo Wimme & Rinne. Wimme Saari on üks maailma kuulsaim joiguja ja Tapani Rinne soome elektron-jazz muusik. Koos on Saari ja Rinne avaldanud mitu albumit, mis sisaldavadki kaasaegset joigi-muusikat.

"Wimmega olen ma kohtunud ennem juba Leigol ja ka Tapani Rinnega on meil juba täitsa pikk tee koos käidud ja see mõte on meil idanenud ka juba vähemalt paar-kolm aastat, et Nõmbral võiks teha kontsert-rännaku," ütles Leht.

Kunagi kui Leht kuulas hõimupäevadel Wimme sooloesinemist, siis see panigi mõtte jooksma. "See oli äärmiselt sugestiivne, isegi unenäoline, mulle vahepeal tundus, et 20-minutilise kontserdi jooksul ta lausa jäi minu meelest vahepeal lava peal püsti seistes korraks magama."

Nõmbra metsarestorani juurde on tekkinud ka omanäoline valguskollektsioon, sest Leht korraldab üle Eesti valgusfestivale. Nõmbral ei ole elektrit kunagi olnud ja ilmselt ka ei tule, sest kõikidest elektripunktidest asutakse nii kaugel, et see ei tasu rahaliselt ära. "Vool tuleb praegu veel diisli pealt, aga me ehitame sinna ka väikest päikeseenergiajaama."