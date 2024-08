Jevgeni Grib: olen balletijuhi rolli jaoks piisavalt vana ja küllalt noor

Vanemuise teatri uus balletijuht Jevgeni Grib sõnas "Vikerhommikus", et on oma uue ameti jaoks piisavalt vana ja piisavalt noor.- Seejuures kavatseb Grib jätkata ka tantsijana.

Gribi sõnul oli tema esimene päev uues ametis natuke närviline, aga see-eest väga huvitav. "Päris mõnus oli, kohtusin balletiartistidega, meil olid mõned uued tantsijad. Muidugi ma ei jõudnud esimesel päeval kõike rääkida. Istusin maha ja ütlesin, et andke mulle aega natuke rahuneda, oleme teineteisele toeks, räägime, kui midagi on valesti, et ei oleks hetki, kus inimene on vaikselt ise halvas olukorras."

Grib usub, et tänu enda kogemusele tantsijana saab ta trupiga hästi läbi. "Nagu ma olen öelnud, ma olen piisavalt noor ja küllalt vana," sõnas Grib, kes tahab endiselt ka tantsijana jätkata. "Ma tunnen, et mul on veel energiat anda publikule. Tahaks veel külalissolistina esineda Estonias ja Vanemuises ning võib-olla kuskil mujal veel," sõnas ta.

Eelmisel hooajal oli Grib Estonias veel esitantsija. "Esimesed reaktsioonid olid, et kuidas me kaotame su, kuidas sa ära lähed. Ma ütlesin, et ma ei lähe kuhugi ära, tulen ikka ja tantsin. Ma ei kao kuhugi, Eestimaa on nii väike, eriti balletimaailm."

Gribi eelkäija Mare Tommingas on Vanemuise balletti suunanud viimased 26 aastat. "Ma tahan tänada, et ta jäi meiega. Ta on minu abi, teeb samu asju, aga nüüd koos minuga. Ma arvan, et see on väga hea kooslus: noor inimene ja kogenud inimene. Meil on ühised plaanid ja visioon, ja isegi, kui see läheb natukene lahku, siis me räägime. Meil on hea energiavahetus, tunnetame teineteist väga hästi. Ta on Vanemuise teatri sümbol, ema, vanaema, tütar, sõbranna."

Vanemuisel algab nüüd 155. hooaeg, tantsuteatrit on tehtud sellest 85 aastat. "Ma olen teadlik, mis suur ajalugu seal taga on, seetõttu mul on väga suur koormus praegu õlgadel. Ma tunnen seda ja kannan seda uhkusega," kinnitas Grib.