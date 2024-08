Haapsalus toimub Valge Daami festival

Haapsalu kultuurikeskuse korraldatud laat tõi Haapsalu promenaadile umbes 115 kauplejat ja arvukalt ostjaid.

"Me käime ikka iga aasta vähemalt ühe tiiru ikka ära ja midagi ikka ostame. Puidust pannilabidat otsime. Eelmine aasta ei leidnud, äkki see aasta õnnestub," rääkisid laada külastajad Heli ja Anti.

Haapsalu Aafrika rannas kogunes rahvas vaatama etteasteid, kuid seal samas lähedal puude varjus lahutas laste meelt Ranna Rantšo miniloomaaed, kus sai tutvust teha erinevate koduloomadega.

Haapsalu lossiplatsil korraldas alates keskpäevast motoklubi Müristaja iga-aastase Valge Daami mootorrattašõu.

"Valge Daami Bike Show on ümberehitatud ja omavalmistatud mootorrataste näitus ja teeme seda juba 12. korda," ütles motoklubi esindaja Meelis Palm. "See on toomaks kokku neid tsikliehitajaid, et omavahel suhelda, omavahel mõõtu võtta ja tuua rahvale näidata oma kätetööd."

Valge Daami suvelavastuseks on tänavu taas Kai Tarmula lavastatud "Maila", mis esietendus eelmisel aastal.

Suvelavastust mängitakse hilisõhtutel Haapsalu piiskopilinnuses selle nädala lõpuni.