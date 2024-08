Olav Ehala: keegi ei osanud arvata, et nõukogude süsteem kokku kukub

Olav Ehala rääkis Vikerraadios Andres Oja saates, et kirjutas spetsiaalselt suurkontsert ViruLaul24 jaoks kolm uut laulu ning meenutas, kuidas tema 1991. aasta augustikuus sai teada, et Eesti on taas vaba.

Ehala meenutas enda noorusaega nõukogude ajal. "60. aastatel, kui me olime noored, siis me elasime päris energilist elu ja irvitasime selle nõukogude süsteemi üle. Kõik naersid selle üle, aga keegi ei osanud siis veel arvata, et see kunagi kokku kukub, mis õnneks juhtus," ütles Ehala.

Ehala meenutas ka lugu, kuidas tema sai teada, et Eesti on taas vaba ja augustiputš on õnnelikult lõppenud. "Mul oli vaja toona, 1991. aasta augustis, sõita Helsingisse filmimuusika kursusele. Seal olid sadamasse üles pandud suured poliitbüroo inimeste pildid, mida loobiti tomatite ja munadega. Ja see, kes mind seal sadamas vastu võttis, tuli mind õnnitlema, et olete nüüd vabad. Mina sain seda Helsingis teada."

Pühapäevast teisipäevani toimub 18.–20. augustini Kohtla-Järvel, Narvas ja Toilas suurprojekt ViruLaul24, mille raames astub lavale üle 200 muusiku. Projekti algataja ning kontserdi kunstiline juht on Ida-Virumaalt pärit Hirvo Surva.

"See koostööprojekt Eesti Muusikanõukogu ja MUBA-ga sai alguse möödunud aastal, kui Integratsiooni SA palus esitada uusi projekte lõimumiseks. Muusikanõukogu tegi sellise kavala valiku, et pakkus välja minu laulud Leelo Tungla tekstidele," ütles Olav Ehala. "Kümmekond laulu olid juba olemas, aga kolm on täiesti uued laulud, millele Leelo tegi tekstid."

Ehala sõnul on vähemalt ühes neist uutest lauludest, nimelt loos "Laul leiab sõpru" ridamisi ka Ida-Virumaa kohanimesid sees. "Nii et selgelt on tuntav, et see on ViruLaul24 tarbeks loodud."

Suurkontserdil teeb kaasa veel Narva Sümfooniaorkester, Ida-Virumaa lauljatest kokku pandud ühendkoor, ETV tütarlastekoor, Rahvusooper Estonia noormeestekoor, meeskvartett. "Solistiks on Alika, kes on sealt kandist pärit," lisas Ehala.

Helilooja käis maikuus Leelo Tunglaga Narvas lauljatega kohtumas ja nad kuulasid ka proovi. "Leelo oli siiralt üllatunud, kui hästi eesti keel seal kõlas," lisas ta.