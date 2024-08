ERR kanalid tähistavad 20. augustit eriprogrammiga

Eesti iseseisvuse taastamise aastapäevaks on rahvusringhäälingu kanalid pannud kokku erikava, mille keskmes on Eesti ja eestlased, pidulikud otselülitused ja aegumatud kohtumised.

ETV

20. augusti varahommikul jõuavad vaatajateni tagasivaated iseseisvuse taastamisele. Kell 9 on kavas juba heaks traditsiooniks saanud fiktiivne dokumentaaldraama "August 1991". Pidulikku päeva jagub nii uusi salvestisi kui ka klassikat mängufilmi "Siin me oleme" näol ning õhtu lõpetavad dokfilm "Viru. Vabaduse saatkond" kell 23 ning sellele järgnev iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva puhul korraldatud öölaulupidu.

Kell 13.40 Uus dokk "Tantsutajad ehk rahvatantsust Karksi-Nuia moodi"

TANTSUTAJAD ehk rahvatantsust Karksi-Nuia moodi

Legendaarsel rahvatantsuõpetajal ja paljude tantsupidude üldjuhil Lille-Astra Arrastel täitub 90. sünnipäev. Milline oli Lille-Astra tee rahvatantsuni ning kuidas elab tema pärand edasi kodukohas Karksi-Nuias ja eesti rahvatantsus. Mitu põlvkonda rahvatantsijaid koos eri ajastute arhiivihetkedega on teie ees. Filmi autorid on Erle Veber ja Andres Arro.

Kell 15.55 Uus teatrietendus "Praktiline Eesti ajalugu"

"Praktiline Eesti ajalugu" Autor/allikas: uusteater.ee

Uuel ajastul vajavad inimesed mitte sõdade ja maniakkide kroonikat, vaid õnne, ellujäämise ja praktiliste tarkuste ajalugu. On viimane aeg hakata väärtustama seda, mis on meid läbi paksu ja vedela siia välja toonud. Lavastus on muusikaline teraapia, praktiline ekskursioon eestlaseks söömisesse, eestlaseks rääkimisse ja eestlaseks laulmisesse – läbi kulinaaria, kaljujooniste ja Kukerpillide laulude. Autor-lavastaja Ivar Põllu, Tartu Uus Teater.

Kell 18 Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtt roosiaias

Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtt Kadrioru lossi roosiaias Autor/allikas: Margarita Mironova

Vabariigi president tervitab Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeva õhtul kõiki kaasmaalasi Kadrioru roosiaiast, kus toimub traditsiooniline suvine vastuvõtt koos meeleoluka muusikaga. Kohapealt vahendavad muljeid saatejuhid Taavi Eilat ja Mirko Ojakivi.

Presidendi aastapäeva kõne saab vaadata nii ETVst kui ETV2-st. ETV2-s on presidendi kõne koos viipekeelse tõlkega eetris kell 19.30. Roosiaiast teeb otseülekande ka ETV+.

Kell 21.30 Kontsert-saade "Marko Matvere ja VLÜ 35"

"Värvimuusika", Väikeste Lõõtspillide Ühing ja Justament Autor/allikas: Aurelia Minev/ERR

Väikeste Lõõtspillide Ühing pidas juulikuus Pärnus Ammende Villa aias oma 35. sünnipäeva meeleoluka kontserdiga, kus kõlasid täiesti uued laulud. Peategelased rääkisid elust bändis ning selle ümber. VLÜ astub teie ette koosseisus Raido Koppel, Joel Sarv, Sander Udikas, Erkki-Kalle Esop, Aivar Vassiljev ja muidugi Marko Matvere.

ETV2 ja ETV+

ETV2 on 20. augustisse lisanud suure valiku kodumaised dokumentaal- ja lastefilme. Algusega kell 16 jõuavad järjestikku ekraanile "Suur maalritöö", Arvo Pärdi lastelaulud, animafilm "Sipsik" ja koguperefilm "Kaka, kevad ja teised".

"Kaka, kevad ja teised" Autor/allikas: Pressimaterjal

Kell 19.30 vahendab ETV2 koos viipekeelse tõlkega presidendi kõne roosiaiast.

Kell 22.05 on ETV2 kavas dokfilm "Rodeo", avameelselt ja paraja eneseirooniaga jutustatud ühe kaasaegse riigi loomise lugu.

Ka ETV+ kavas on sel päeval lai valik kodumaiseid linateoseid ning kell 18 suundub ETV+ otsepildiga roosiaeda Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtule, saatejuhid on

Jelena Solomina ja Andrei Titov Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Vikerraadio

Kell 7 "Vikerhommik"

20. augusti "Vikerhommikus" on saatejuht Sandra Saarel külas inimesed, kes kõik on sündinud vabas Eestis ja neist üks, venekeelse Postimehe peatoimetaja Sergei Metlev, samal päeval, mil taastati Eesti iseseisvus.

Eesti edukaima jäähokimängija Robert Roobaga tuleb juttu teismelisena Soome kolimisest ja Eestis spordivaldkonna arendamisest.

Tallinna Tehnikaülikooli doktorant, kosmoseentusiast Katriin Kristmann arutleb, millised on Eesti kui kosmoseriigi võimalused ja noor arhitekt Triinu Amboja avab linnakeskkonna tulevikku.

Kaisa Kuslapuu Autor/allikas: Antti Häkli

Nutikate laulusõnade poolest tuntud muusik Kaisa Kuslapuu jagab oma inspiratsiooniallikaid ning koomik Ann Vaida võrdleb nalja tegemist Eesti ja välismaa publikule.

Kell 12.05 ja 13.05 "Kaks Tartu teadlast"

Kaja Kärner toob kuulajateni uue kaheosalise saate Tartu teadlastest, külas on hematoloog-onkoloog prof. Hele Everaus ja keemik Jüri Kukk. Mõlemad alustasid sügaval stagna ajal teadlaseteed Tartu ülikoolis ja täiendasid end Prantsusmaal.

Hele Everaus Autor/allikas: Katre Tatrik

Läbi raskuste rajas Hele Everaus uue suuna siinses vähiravis – luuüdi siirdamise. Ka Jüri Kuke elu sai uue suuna, ta astus komparteist välja ja soovis koos perega nõukogude liidust emigreeruda. Tema kui teisitimõtleja elu lõppes Venemaa vangilaagris. Kumbki teadlane ei andnud alla, aga tegi seda omal moel.

Raadio 2

Raadio 2 eetris kõlab 20. augustil ainult eestikeelne muusika, seda algusega kell 9 hommikul ja südaööni välja.

Klassikaraadio

Klassikaraadios on 20. augustil eetris saated eesti kultuurist ja muusikast ning läbi päeva kõlab eetris kodumaine muusika.

Kell 11 "Muusikatuba. Laulud eesti luulele"

Kell 13 "Seedrioru IX Laulupäev Kanadas"

Kell 14 "Muinastaide koda Lahemaal vahendab sõnumeid aastatuhandete tagant"

Kell 19 "Noorte stuudio". Esinevad Eesti Raadio Laste Laulustuudio koorid ja MUBA bigbänd, solist on Merili Johanson, dirigendid Siim Aimla, Kadri Hunt ja Kaie Tanner.

Kell 20 Pärt Uusbergi "Regiväli"

Kell 21 "NYYD-muusika". Ansambel U: mängib albumil "Alive" eesti heliloojate Tatjana Kozlova-Johannese, Helena Tulve ja Andrus Kallastu loomingut.

Kell 22 Urmas Alender ja laulud

Kell 23 Noored kitarristid Viljandi kitarrifestivalil

Jaanis Kill, Johannes Laas Autor/allikas: Rene Jakobson

Raadio 4

Raadio 4 saatepäevas meenutatakse koos külalistega 1991. aasta sündmuseid ja arutletakse tänase Eesti võlu ja valu üle.

Kell 10.05 Saates "Miks Eestis on hea elada?" räägib idufirma juht Jevgeni Toss, miks ta valis Eestit elamiseks ja äri ajamiseks.

Kell 11.05 "Kuidas see oli?" saates meenutab Igor Gräzin 1991. aasta sündmusi.

Kell 12.05 "Iseseisvus ja mood: naiste stiili ümberkujundamine 90ndatel". Saatejuht Jekaterina Zonova.

Kell 13.05 "Narva City". Erisaade Narva stuudiost. Saatejuht Mihhail Komaško.

Kell 14.05 "Helsinki 24 tunniga". Soome pealinna tutvustavad Julia Kornejeva ja Petr Suškov.

Kell 16.05 "Soudtrack. Parim Eesti filmimuusika".

Kell 17.05 "Elagu, Eesti!" Otseülekanne Kadrioru lossi roosiaiast. Stuudios Artur Aukon, Roosiaias Dina Prussakova ja Aleksandr Žemžurov.

Kell 18.06 EV Presidendi Alar Karise kõne Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeval.