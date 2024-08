5miinust: pärast Eurovisiooni tunnevad välismaalased meie vastu suurt huvi

Estoni Kohver ja Päevakoer rääkisid "Ringvaates", et pärast Eurovisioonil käimist tunnevad välismaalased nende vastu palju suuremat huvi. Suvel käis bänd laulukirjutamislaagris, kus sündis demoalgeid, mis Kohvri sõnul on teda juba mitu päeva kummitanud.

"Meil on väga rahulik," ütles Kristjan Jakobson, artistinimega Estoni Kohver . "Võib olla oleks pidanud Eurovisioonil kõrgema koha saama kui 20., siis oleks graafik võib olla rohkem täis olnud."

"Eks me ise ole teinud endal elu rahulikumaks," ütles Päevakoer, artistinimega Mihkel Tamm. "On aega nii suurte kontsertide kui ka kodus aja surnukslöömise jaoks."

Enne Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemist bändi vastu välismaal nii suurt huvi ei tuntud. "Pärast Eurovisiooni välismaalased kirjutavad. Käisime hiljuti Soomes ja andsime kontserdi ning seal olid inimesed kohale tulnud Hispaaniast ja Hollandist, oodati ukse taga, küsiti autogrammi ja tehti pilti. See on asi, mis enne Eurovisiooni oli täiesti null, et välismaalt võtavad inimesed vaevaks kohale tulla," ütles Päevakoer.

Kohveri sõnul nad nüüd hästi pisikesel skaalal kogevad seda, mis tunne on ikkagi olla Eurovisioonil käinud bänd.

Spotifys kogunes 5miinusel hiljuti kümme miljonit kuulamist. "Kui me müüme kümme miljonit plaati, siis võime võib-olla rääkida mingisugustest rahadest, aga voogedastusplatvormid nii ei tööta veel," selgitas Päevakoer.

"Tegime ÜENSO orkestriga mõned kontserdid koos ja nüüd Kristjan Järvi kutsus meid," ütles Kohver, kuidas nad sattusid rännak-kontserdil "Meelte Videvik" osalema.

"Kui meil oli esimene keika koos ÜENSO orkestriga Sakus, siis Järvi oli bäkkaris ja viskas meile pärast nukke ja kui võtta arvesse, et ta oli seal ja nüüd tuli kutse "Meelte Videvikul" osaleda, siis ma enam ei olnud üllatunud, ta pani meile silma peale," selgitas Päevakoer.

"Arvestades seda, et see pole esimene kord, kui Järvi sellist pulli teeb, et kontsert kestab hommikuni, siis mul on usku, et tal on päris korralik jälgijaskond, kes kohale tuleb," lisas Päevakoer. "Meie enda jaoks on see ka uus kogemus ja huviga lähme sinna."

5miinust on käinud sel suvel ka laulukirjutamislaagrites. "Mingeid demo algeid tuli sealt küll. Stuudios on liiga steriilne, olemegi käinud kas kuskil maamajades või peidetud kohtades," selgitas Päevakoer.

"Olime seal Joosep Jävesaare ja Florian Wahliga ning võtsime paar ideed sisse ja vaatame nüüd, kas neist üldse sünnib midagi, aga alged on sellised, et kaks päeva on juba kummitanud enda laul," muheles Kohver.