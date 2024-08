Kristjan Järvi: ööpidu "Meelte Videvik" on nagu iidne laulupidu

"Toimub võlurite pidu videvikust päikseni. Ma isegi olen ärevil, sest ma ei ole varem nii pikalt kontserti teinud. Eelmisel aastal tegin Pärnus Reiu jõe kaldal kuus tundi ja nüüd sel aastal otsustasime tõmmata sellest festivali mõõdu välja," selgitas Kristjan Järvi, kelle taktikepi all saab teoks "Meelte Videviku" kontsert-ööpidu, mis toimub Elvas päikeseloojangust päikesetõusuni.

Reiu jõel toimus Kristjan Järvi kontsert-etendus "Meelte videvik" Autor/allikas: Pressimaterjalid

"Seal on meelte videviku bänd, kus mängivad inimesed, keda kõik tunnevad nagu Kadri Voorand ja Raul Ojamaa, siis minu Nordic Pulse bändi liikmed, kes tavaliselt mängivad minu orkestris ja siis külalisartistid Kerli, Nublu, Maarja-Liis, Ruslan Trochynskyi ja mitmed teised."

Järvi sõnul on see rännak. "Kui inimesed on rännakutel käinud, siis see on nagu eneseavastus läbi usalduse tekitamise. See kõik on väljakuste sellele, mis on uus kogemus."

See on selline sündmus, mida Järvi tahaks igal aastal suuremas vormis Eesti erinevates paikades korrata.

Kontserdile on oodatud kõik alates tavauitajatest kuni nendeni, kes on sinna väga teadlikult tulnud, "Elva ei ole mingi koht ümber nurga minna ja kõik, kes on piletid ostnud, teavad väga täpselt, kuhu nad lähevad."

"Kui seda kontsert-ööpidu ette kujutada iidse taipamise tagasitoomisena, siis see ongi nagu iidne laulupidu," selgitas Järvi.

Tema sõnul me kõik tuleme linna ja paneme end siin puuri, aga tegelikult me hoopis katkestame selle ühenduse, mis on meie iseloom, mis pesitseb kõige paremini looduses. "Kui me võtame ennast loodusest välja, siis hakkame mentaalses strateegias elama ja tekitama fiktsiooni, mis ei ole päris. See ei ole üldse perfektsuse mõõt, mida peaksime taga ajama, see on üks elu, mis alguses on lootus ja kui sa sellest lootusest hakkad endale looma reaalsust, siis sa ise muutud looduseks ja see ongi lo-lo-lo, mis on meie väike sõnaline emblem (sümbol-toim) "Meelte Videviku" festivalile."

Reiu jõel toimus Kristjan Järvi kontsert-etendus "Meelte videvik" Autor/allikas: Pressimaterjalid

"Meelte videvik on seisund, läbi mille tuleb sinust välja muusa ja Estoniia muusa on ka üks selline minu leiutis," lisas Järvi.

Tema sõnul võiksid kõikidel pärast seda öörännakut olla uued taipamised. "Nublu, Rein Rannapi ja 5miinuse jaoks on see ka kõik uus asi ja nagu Nublu ütleb oma laulus "Push It", siis Looja on see, kes toob meile hingerahu. Aga meie olemegi need loojad, kes on hingerahu toojad."

Nevadas toimuvast festivalist Burning Man*, mida Järvi tänavu külastab, otsib ta kogemust, mida kõik pikisilmi kirjeldavad, aga ise pole käinud. "Selle aasta alguses käisin ma Disneyworldis esimest korda ja avastasin, et see oli nii fantastiline ja geniaalne kogemus, mis tõi lapsemeelsuse minust välja ja ma ootan sellest festivalist ka samasugust kogemust."

* Burning Man on nädal aega kestev kõrbeüritus, mis keskendub "kogukonnale, kunstile, eneseväljendusele ja enesekindlusele" ning seda peetakse igal aastal Ameerika Ühendriikide lääneosas.