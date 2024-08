Pildid: Tartu Keskparki kerkis onnilaagri käigus viis omanäolist onni

Onnilaagri noored said kogenud juhendajate käe all järele proovida koostööd ja väikese ehitusprojekti koostamise protsessi. Onnid kavandati ja ehitati vastavalt kohapeal meekonna sees esile kerkinud ideedele.

Onnilaagri juhenda, Arhitektuurikooli õppejuht Piret Anier kommenteeris, et onnid on inimese ürgsed eluasemed. "Meil kõigil, nii suurtel kui väikestel, on ettekujutus, missugune võiks üks onn olla ja soov seda ise ehitada. Hea lapsepõlve juurde kuulub suvel onni ehitamine."

Anier lisas, et tänapäeva lastel on vähem võimalusi onne ehitada ja kogeda mänge onnis: "Tartu Keskpargi mänguväljak on laste ja vanemate poolt armastatud ja tihedalt kasutuses. Seal on tootja ja pargikujundaja poolt määratud, milliseid liikumisviise need turvalised atraktsioonid soosivad. Looduslikest materjalidest onn ja väikesed liigutatavad detailid inspireerivad loovat mängu, olles natuke n-ö poolikud" ja veidi n-ö ohtlikult tundmatud."

Onnilaagris osalenud 12-aastane August toob välja, et kuigi ta esialgu ei osanud laagrist suurt midagi arvata, siis lõppkokkuvõttes oli tal seal väga tore. August innustus laagrist väga ja sai ehitamise pisiku. "Lahe – trell anti kätte ja anna minna. Sai ehitada. Nüüd tahaks edasi kolahoovi ehitama minna," kiitis ta.

"Kureeritud elurikkuse" esindaja Anna-Liisa Unt sõnas, et Tartu kesklinna parkide elavdamine ja mõnusamaks tegemine on lisaks elurikkuse tõstmisele olnud algusest peale üks projekti eesmärk ja värskelt valminud onnid aitavad parki elurõõmsamaks ja ruumiliselt rikkamaks muuta. "Pöördusime juba kolm aastat tagasi Arhitekuurikooli noorte poole, et nad aitaks unistada ja välja tuua, mida noored pargis üldse teha tahavad." Unt märkis, et toona joonistasid noored parki just onne, kus saaks vabalt ja loovalt mängida. "Tore on näha, et suutsime selle unistuse täita, sest lisaks putukatele, taimedele ja liblikatele tuleb kesklinna tagasi tuua ka just varateismelised ja teismelised noored, kes aitaks kesklinna elavamaks muuta," lisab ta.

Kui onnid terved püsivad, siis jäävad need Keskparki septembri lõpuni.

Onnilaager oli osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.