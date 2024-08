Heiki Kelp: Bassioaasi festivalil teevad töötubasid staarmuusikud

Festivali Eesti Bassioaas eestvedaja Heiki Kelp rääkis Vikerraadios, et festivalil saab nautida staarmuusikute Stuart Hammi ja Dennis Chambersi kontserte ning osaleda ka nende töötubades. Kelpi sõnul hakkas ta kolm aastat tagasi basskitarri festivali korraldama, sest tal endal on bassipere.

"40 aastat on mängitud väga rasket rokki ja liiga kõvasti ning see mõjub kuulmisele," ütles bassimängija Heiki Kelp, miks ta ise enam tegevmuusikuna ei tegutse.

Kolmandat korda toimub Võrus Eesti Bassioaas (Estonian Bass Oasis). "Miks just bassioaas, siis tegelikult on basskitarr ju ansamblipill nagu ka trummid ja sellepärast oleme festivalile kokku kutsunud täisbändid. Meil on tänavu kolm komplekti festivalibände. Need, kes tulevad meile täiskursustele, siis kõik kursusetunnid toimuvad bänditundidena. Stuart Hamm õpetab, kuidas mängida eri stiile bändi sees," selgitas festivali eestvedaja Heiki Kelp.

"Ameerika basskitarrist Stuart Hamm ütleb alati, et ta ootab juba septembris, millal saaks Võrru tagasi tulla. Ta toob siia alati ka oma sõpru ning kuna need sõbrad on alati ka väga head muusikud, siis saab Võru publik kuulda häid muusikuid läbi kogu hooaja," ütles Kelp.

Festivalil toimuvad lisaks kontsertidele ka töötoad, mida viivad läbi festivalil esinevad staarmuusikud. "Trummimängija Dennis Chambers on kahtlemata selle festivali staar, kes teeb ka trummi meistriklassi," ütles Kelp.

Festivalil on alati pooled Eesti muusikud, sel aastal näiteks Peedu Kass, Toomas Vanem ja Borka Hess ning pooled välismaised muusikud ning alati ka üks laulja. "Eelmisel aastal oli Valter Soosalu, sel aastal Uku Suviste ja just sellepärast, et Suviste on ju ka tegelikult basskitarri näppinud ja õppinud ka Ameerikas Bostoni Berkeley kolledžis."

Eesti Bassioaasi festivalil toimuvad alati ka bändiõhtud. "Tänavu esineb noortebänd Permanent Blue ning alati ka üks rokkbänd, tänavu Ultima Thule."

Kelpil on bassipere. "Mu vend on bassimees, poeg mängib bassi, isa oli bassimees. See Stuart Hammile väga imponeeris, et kuskil maailmas on mingi selline perekond, kus kõik mängivad bassi. See oli ka üks tõuge, miks me hakkasime seda festivali korraldama," selgitas Kelp.