"Kalamaja blues" saab teise hooaja

Teisel hooaja kavatsetakse koos tegelastega läbida tõsisemaid küsimusi. "Sel hooajal saame rohkem sukelduda teemadesse, mis kahekümnendates noortele aktuaalsed on. Käsitleme partneri usaldamist, eneseväärtustamist suhtes ja kuuluvuse leidmist uues keskkonnas," tutvustas sarja režissöör, stsenarist ja peaprodutsent Vivian Säde.

Fookusesse võetakse krõbedamad teemad nagu seksuaaltervis ja kaaslase esmakordselt vanematele tutvustamine, aga ka Kalamaja elanikele iseloomulikud kiiksud nagu parim kombucha maitse ja idufirmade tech bro'de isepära.

Jupiteri hanketoimetuse juht Katrin Rajasaare on uhke, et platvormil on nüüd Eesti filmitegijate noortesari Eesti noortele. "Kalamaja Blues" esimest hooaega saatis Jupiteris edu, sari platvormil teiseks kõige vaadatum.

"Kalamaja Blues'i" nelja 5-6 minutilist episoodi saab näha veebruaris nii Soome rahvusringhääling Yle Instagramis kui ka Jupiteri noorteportaal Io platvormil.

"Kalamaja Bluesi" stsenarist ja režissöör on Vivian Säde, produtsendid Vivian Ruumet ja Vivian Säde, operaator Andres Arukask, helirežissöör Helena Kõiv, kunstnik Elisa Sinisalu, kostüümikunstnik Kreet Maurer ja helilooja Madis Kreevan. Sarja naasevad näitlejad Annabel Tanila, Maria Valk, Liisbeth Kala ja Karl Jakob Bartels.