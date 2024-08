Vardavõlur, kes koob Bowie pildiga kindaid ja tikib Koit Toome pildiga koti

Anette Parksepp rääkis "Ringvaates", kuidas käsitööd vihkavast lapsest on saanud kudumist ja tikkimist kirglikult armastav täiskasvanu, kes on sokkidele kudunud kakavaid põrsaid ja Kafka "Metamorfoosi" põrnikat, kinnastele David Bowie`i ja kotile Koit Toome pilte.

"Kui ma olin laps ja pidime koolis kuduma ja üleüldse käsitööd tegema, siis ma lihtsalt kirglikult vihkasin seda, kõik teised asjad tundusid põnevamad," ütles kuduja Anette Parksepp. "Kui olid mingid tähtajad, siis mina nutsin kodus ja mu ema tegi minu eest kõik asjad ära."

Kui ta sai täiskasvanuks, mõtles ta ühel päeval, et peaks proovima kududa, võttis vardad kätte ja põhimõtteliselt ei lõpetanudki enam ära. "Jäingi kuduma, sest nii väga meeldis."

Parksepa sõnul ta üldiselt ise sokke ei disaini, sageli ostab ta mustrid või siis võtab Pinterestist, kus keegi on joonistanud ruudumustri ja paneb ise sellest mustri kokku.

Vardavõlur Anette Parksepa kootud sokid Autor/allikas: ERR

"Aga hiljuti oli mul kinnisidee, et ma tahtsin joonistada Kafka "Metamorfoosi" raamatust kuulsat pilti, kus põrnikas on hommikul voodis pikali, käpad püsti ja ma ei leidnud sellist mustrit ega ka mustrialget mitte kuskilt."

Siis joonistas ta Adobe Illustratoris pildi üle, pani programmi, kohendas seal veel mustrit. "Lõpuks see kudumine oli ikkagi väga kaootiline," lisas Parksepp.

Parksepa sõnul on väga palju mustreid internetis olemas. "Ma olen ise ühed David Bowie kindad kudunud. Disaineril, kellelt ma selle mustri ostsin, on hästi palju kuulsate inimeste mustreid, The Rolling Stones, The Beatles, Angela Merkel."

Parksepp hakkas kuduma, kui ta töötas ajakirjanikuna. "Töö oli natuke pingeline ja palju peab istuma erinevatel koosolekutel. Ma sain paar aastat tagasi teada, et mul on ATH, mistõttu mu mõtted lähevad tihtilugu rändama, kui ma pean istuma koosolekutel ja kogu see sisu ei ole minu jaoks huvitav. Kudumine aitab mul keskenduda just sisule. Käed käivad, aga mu mõte on ühes kohas, ma ei hakka nihelema," selgitas vardavõlur.

Parksepp on sokkidele kudunud kõikvõimalikke asju: kosmost, linnamaju, kakavaid põrsaid, ujuvaid Muumitrolle, lehmi, parte, kanasid, arvutimängu kangelasi, Freddie Mercuryt, Batmani.

"David Bowie kindaid kudusin ma küll kümme tükki valmis kuni ma lõpuks ühe korraliku paari sain. Keeruline on ikka neid mustreid kududa, aga see on tore ka. Mul on alati saavutuse tunne lõpus, et mul on mingi praktiline asi valmis, et ma pole niisama pusserdanud."

Vardavõlur Anette Parksepa tikitud kott Autor/allikas: ERR

"Mul pole ühtegi õigustust ega põhjendust ega selgitust, miks ma koti peale Koit Toome pildi olen tikkinud," muigas Parksepp. "Mulle lihtsalt aeg-ajalt meeldib tikkida ka ja selle ma tegin ühe Toome selfie järgi, mis läks millegipärast meemiks ja inimesed hakkasid seda sotsiaalmeedias jagama. Ma olen nüüd suvi otsa sellega siin pusinud."

Parksepp on sokke kinkinud. "Ma ise hästi harva kannan neid, mul ei ole vaja kahtkümmend paari villaseid sokke. Osad olen ka ära müünud, kui inimesed on väga palunud."