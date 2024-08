Tantsijad näitavad Haapsalus oma flamenkonukkude kogu

Flamenkotantsijaid kujutavad nukud on vaatamiseks üleval Lääne maakonna keskraamatukogus ja Haapsalu lasteraamatukogus.

Kollektsioon sai Tartus Duende stuudios flamenkotantsu õpetava Tiina Pikase sõnul alguse umbes 25 aastat tagasi ühest kingituseks saadud nukust. Tema ja ta õpilaste kogus on praeguseks tõetruudes flamenkokostüümides nukke juba umbes 80. Kõik need on pärit Hispaanias tegutsenud Maríni nukutehasest, mille kõrgaeg jäi möödunud sajandi teise poolde.

"Maríni nukk ei puudunud 1970. ja 1980. aastatel ühestki elutoast mitte ainult Hispaanias, vaid üle terve Euroopa ja Ladina-Ameerika maades," ütles Pikas.

Praeguseks on see tehas Hiinast tulnud konkurentsi tõttu suletud.

Tiina Pikas ütles, et tema õpilased on Hispaaniast pärit nukke leidnud ka Eesti taaskasutuspoodidest.

"Need nukud on praegu rariteedid. Selles mõttes need võivad küll olla kolme euroga second hand poes müügil, aga tegelikult need on ajaloolise väärtusega," ütles Pikas.

Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg tõstis näitusel olevate nukkude puhul esile nende detailirikkust.

"Ja siis ka nende kostüümide variatiivsus. Kui neid seelikuid vaadata, siis see on iga väikese tüdruku unistus, et oleks selline sitsiline ja satsiline ja särav seljas," sõnas ta.

Lisaks nukkudele saab näitusel näha flamenkotantsuga seotud esemeid nagu kingad ja kastanjetid.