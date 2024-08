Uue muusika reede: Lady Gaga, Bruno Mars, Dolly Parton, Post Malone

Spekter – "Kõlab nagu minu probleem"

Esimene singel Spektri septembris ilmuvalt lühialbumilt, mille produtseeris, miksis ja masterdas Kalli Talonpoika.

Elisabeth Tiffany – "Sparks falling down to my feet"

Elisabeth Tiffany avaldas neljapäeval esimese singli 30. augustil ilmuvalt lühialbumilt "I Just Wanna See The Sparks". "Kirjutasin rongis sõnu ja hüpates linnaliinibussile jäin vaatama selle sädelevat põrandat, mis mulle tol hetkel üsna inspireerivaks sai. See lugu on üks konkreetne tunne, mida sa oled pidanud liiga kaua endas peitma, kuid mis lõpuks sinust ikkagi üle keema hakkab. Siuke ideaalne lugu patja nutmiseks või siis armastuse avaldamiseks kuskil linnaliinibussis või kus iganes," naeris Elisabeth.

Ken 777 – "Roses"

Londonis resideeruv muusik, laulukirjutaja ja produtsent Ken 777 andis möödunud nädalavahetusel välja oma debüüt-EP "Fear City". Neljast loost koosneval EP-l sulanduvad kokku melanhoolsed süntesaatorid ja kahisevad lintmakid, mis viivad kuulaja artisti sõnul hingeotsingutele läbi tühjade linnatänavate ja liminaalsete ruumide.

Lil Till – "Diiler"

Eelmine nädal jäi varju Eesti moodsa hip-hopi piiridenihutaja Lil Tilli värske singel. Plaadifirma Legendaarse alt välja antud singli produtseerisid 5Screws ja Jordan Nassar. Muusikavideo režissöörid on vennad Eskod.

Homi ja B4n4na G4ng – "In Your Love"

Homi andis koostöös produktsiooni-dup B4n4n4 G4ngiga välja singli, millega soovisid luua kaasahaarava suvelõpu hümni. "Oleme väga õnnelikud, et saime Homiga koostööd teha. "In Your Love" esindab seda, mida me muusikas armastame – see on lõbus, tantsitav, aga samas emotsionaalne. Loodame, et see lugu saadab paljude inimeste suveõhtuid," sõnas B4n4n4 G4ng.

Suze ja Tommyboy – "Sind ei vaja"

Jazz-lauljan Aleksandra Veldi avab end uuest küljest hiljuti kokkutulnud kollektiiviga Suze, mis viljeleb segu popist, soul'ist ja funk'ist. Susanna Aleksandra sõnul on laul inspireeritud tõelisest ja terviklikust enesearmastusest. "Seda mitte üldse egotripi mõttes, vaid pigem on mõte selles, et päriselt kellegi teise armastamiseks ja austamiseks, pead kõigepealt iseennast armastama ja austama," sõnas laulja.

Post Malone ja Dolly Parton – "Have The Heart"

Post Malone avaldas reedel enda kuuenda stuudioalbumi "F-1 Trillion". Nagu singlite järgi aimata võis on tegu kantrialbumiga. 18 looga ja veidi alla tunni vältavalt albumilt leiab lisaks Partonile ka Tim McGraw, Morgan Walleni, Luke Combsi, Chris Stapletoni jpt palju teisi Nashville'is tuntud nimesid.

Tinashe – "No Broke Boys"

Selle aasta ühe enim klipitatud singli "Nasty" autor ja esitaja Tinashe avaldas soodsa hetke tuules 8 looga 22-minutilise albumi "Quantum Baby".

Drake, Young Thug ja 21 Savage – "It's Up"

Möödunud nädalal avaldas Drake 100 gigabaiti arhiivimaterjali, mille hulgas ka kolm varem ilmumata lugu. Kõik kolm on nüüd kuulatavad ka voogedastusplatvormidel.

Lady Gaga ja Bruno Mars – "Die With A Smile"

Esimest korda astusid ühe loo peale kokku 28 Grammy võitnud Lady Gaga ja Bruno Mars. "Meil on Brunoga palju vastastikku austust ja rääkisime koostöö tegemisest. Lõpetasin enda albumit Malibul ja ühe pika päeva lõpus kutsus ta mind oma stuudiosse ühte lugu kuulama. Jõudsin umbes keskööks sinna ja olin hämmingus, kui kuulsin, mida ta tegema oli hakanud. Olime terve öö üleval ja saime loo kirjutatud ning salvestatud," rääkis Gaga loo sünnist.