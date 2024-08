Stefan: oma toidukoha avamine oli minu kauaaegne unistus

Stefan rääkis Vikerraadios, et on suve jooksul kirjutanud metsikult palju uusi lugusid ning tahaks väga teha rahvusvahelist karjääri. Sel suvel on palju aega võtnud toimetamine Stef Grillis, mille avamine oli tema kauaaegne unistus.

Stefan meenutas, kuidas sai alguse tema koostöö Karl Ander Reismanniga. "Ta otsis interneti kaudu mingit head lauljat ja vaatas, et igal pool konkurssidel ja lauluvõistlustel hakkas korduma üks nimi, Stefan Airapetjan, kes sai aina esimesi kohti ning võitis ja pakkus meile laulmiseks loo "Laura", mis sai Eesti Laulul toona 3. koha."

Algselt kirjutas loo "Hope" Stefan ise ja mängis selle siis Reismannile ette. Koos tehti lugu lõpuni, see sai Eurovisioonil 13. koha ning jõudis ka Rootsi, Hollandi, Islandi ja Suurbritannia singli edetabelisse.

"Eesti on kahjuks natuke väike, kui sa oled Eestis kõige kuulatum artist, siis sul tuleb päevas Spotifys maksimaalselt 3000 kuulamist kõige rohkem," ütles Stefan, kes igatseb teha rahvusvahelist karjääri.

Stefani sõnul on ta suve jooksul kirjutanud metsikult palju uusi lugusid. "Mulle tundub, et kantri istub mu häälele väga hästi. "Laura" oli ka suhteliselt kantrilugu ja "Hope" ka, sellised kantri-folk-vestern lood."

Argipäevad on suvel olnud praegu väga töised ka seetõttu, et tal on olnud väga palju Stef Grilliga tegemist.

"Mul on inimesed palgatud, kes teevad šašlõkki väga osavalt," ütles Stefan, kes on Stef Grill omanik. "Suur unistus oli mul, et tahan oma söögikoha avada. Koroona ajal nokitsesin ka oma foodtrucki kallal, nii et kõik on oma kätega tehtud."

Stefani isale, kellel on Viljandis populaarne toidukoht, meeldib ka väga palju sõna sekka öelda, aga lõpliku otsuse teeb Stefan ikkagi ise.

"Nii palju kui ma oma lapsepõlvest mäletan, mu vanemad olid kogu aeg pliidi taga, olin ümbritsetud köögieluga ja ühel hetkel avastasin, et ma olen ka seal sees. Isa ütles, et ei lähe mängima, aitad mind ja ma aitasin, polnud probleemi," meenutas Stefan.

"Suur osa marinaade on ikkagi isa retseptide järgi tehtud, aga olen ise ka proovinud marinaadi teha ja on tulnud väga hästi välja. Olen proovinud teha marinaadi, kus on kõik rohelised asjad, see väga meeldis inimestele."

Šašlõki puhul on Stefani sõnul kõige tähtsam hea liha, et oleks pehme juba ostes. "Kiuline ei tohi olla. Liha peab lõikama õigesti, et ei oleks liiga suured ega liiga väiksed tükid. Oluline on ka see, kuidas tükid varda otsa panna. Marinaadi osas on sool ja pipar ja kõik muu on juba boonus, pange mis tahate," õpetas Stefan.

"Isa ütles mulle, et mis asja sa jändad, sul on ju nii palju esinemistega tööd, ole parem perega, aga ma ütlesin, et tahan proovida, ma olen veel noor, las ma katsetan," muheles Stefan.

"Aga iga kord kui ma näen kedagi esinemas suurel laval, siis mõtlen, et ma tahan ka seal olla," ütles Stefan, kes käis Helsingis Coldplay kontserdil ning ei plaani laulmist veel nii pea grillmeistri töö vastu välja vahetada.