Pianist Kärt Ruubel: tahan mängida teoseid, mis pole veel kõrvu kulunud

Kärt Ruubel rääkis "Vikerhommikus" Fotografiskas toimuvast kammermuusika festivalist, millega ta tahab rikastada muusikamaastikku ning pakkuda kuulamiseks teoseid, mis ei ole veel kõrvu kulunud. Tema sõnul on muusikute esitus niivõrd tugev ja vägev, et publik saab kontserdilt suure emotsiooni.

Fotografiskas toimub juba kolmandat korda kammermuusikafestival, mis sel aastal on pühendatud Ameerika ja Inglise heliloojate loomingule.

"Neli aastat tagasi, kui ma Saksamaalt Eestisse kolisin ja perega Telliskivi avastasin, käisin esimest korda Fotografiskas näitusel ja siis mehega vaatasimegi selle pilguga, et siin võiks midagi korraldada," ütles festivali Kammermuusika Fotografiskas kunstiline juht, interpreet ja pianist Kärt Ruubel.

Tema sõnul levivad eksiarvamused, et klassikalise muusika kontsert peab kindlasti toimuma ainult kontserdisaalis ja selleks peab end vastavalt riidesse panema. "Aga muusikat kuulatakse ju igal pool ja muusika just võikski kõlada neis ruumides, kus inimesed aega veedavad. Selleks, et kammermuusikat teha, pole isegi lava vaja. On vaid pille vaja, toredaid inimesi, kes pille mängida oskavad ja noote," selgitas Ruubel.

Kontserte toimub ju Eestis väga palju ja paljud suured kontserdikorraldajad lähtuvad Ruubeli hinnangul kava kokku pannes sellest, mis tooks kindlasti palju publikut saali, et inimesed juba ette teaksid seda muusikat ja kontserdile kuulama tuleksid.

"Ma arvan, et kontsert, mis toimub ebatraditsioonilises asukohas, võib endale lubada seda, et mängime kava, mida tihti kontserdisaalides ei kosta. Enne ja pärast saab juua ka veini."

Ruubeli sõnul võikski olla nii nagu sajandeid tagasi, kui Franz Schuberti salongis tehti Schubertiaade, kus ta tutvustas sõpradele ja mõttekaaslastele oma värsket loomingut.

"Me teenime helilooja loodut nii hästi kui me saame, kõik muu, rõivastus kaasa arvatud on teisejärguline," lisas Ruubel.

"See muusika tekitab minus romantilisi, sooje ja armastusväärseid emotsioone ja see kõik on Erich Wolfgang Korngoldi ja Ernő Dohnányi muusikas olemas, aga muidugi on see iga kuulaja isiklik tõlgendus. Korngold oli ju väga tuntud Hollywoodi filmihelilooja."

Björn Olsson, Alexander Kovalev, Taavi Orro, Xandi van Dijk, Kärt Ruubel, Triin Ruubel ja Miina Pärn Autor/allikas: Kärt Ruubel

Ruubeli sõnul on see aegumatu klassikaline muusika, mis ei väsi ega kulu ajas. "Ma loodan, et publik usaldab meid, meil on sel korral esinejaid ka välismaalt. Loodan, et kontserdilt saab publik elamuse. Ma tahaksin rikastada muusikamaastikku. Ärme mängi jälle neid lugusid, mida kõik on mänginud ja kõik juba teavad," selgitas Ruubel, miks sel korral mängitakse vähetuntud heliloojate teoseid.

"Tahan mängida teoseid, mis ei ole kõrvu kulunud läbi tuhandete lindistuste. Võtame noodi ja teeme sellest oma asja, teeme oma kütkestava, huvitava ja värvika esituse," lisas ta.

Sel aastal oli teoseks, mille ümber kogu festivalikava paika sai, Korngoldi keelpillisekstett.

Festivalil tuleb esitusele ka Amy Beach, kes oli esimene Ameerika naishelilooja, kelle sümfoonia kirjastati. Tema "Romanssi" viiulile ja klaverile esitab Kärt Ruubel oma kaksikõe Triin Ruubeliga.

Festivalil musitseerivad ka noored eesti muusikud.

"Ma loodan, et isegi kui need teosed, see klassikaline muusika pole veel tuttav, siis see esitus on niivõrd tugev ja vägev, et publik saab sealt suure emotsiooni. See on aeg iseendaga."