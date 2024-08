Hamster Vilkur on politseijaoskonnas vaatluspraktikal

Ida-Harju politseijaoskonna kõige värskem kolleeg on hamster Vilkur.

"Vilkuril oli väga huvitav elu olnud. Mina käisin kodukülastusel ja aitasin asjade jagamisega. Kahe inimese vahel oli väike konflikt ja hamster oli ka jagatavate asjade nimekirjas. Juhtus nii, et keegi enam seda hamstrit ei soovinud endale ja kuna mul on olnud kogemusi närilistega ja mul on ka endal praegu kodus kaks merisiga, siis arvasin, et mina olengi see õnnelik inimene, kes saab selle hamstri järgmiseks omanikuks," selgitas Põhja prefektuuri piirkonnapolitseinik Viktoria Müürissepp.

Hamstril on juba kolmas päev politseimajas. "Jutud hakkasid väga kiiresti levima, et meil on siin uus kolleeg tekkinud. Paljud ametnikud on lahkesti pakkunud puure ja muid asju, et tema elu oleks veel parem. Ta on väga suure hoole all."

Varemgi on politseimajas loomi elanud, aga need on pigem kalad või midagi muud, närilisi pole kunagi olnud. "Vilkur on esimene politseihamster."

"Vilkur on esimene hamster, keda saab puudutada ja keda saab töösse kaasata. Praegu on tal meie juures vaatluspraktika. Vaatab, mida ma teen ja kuidas inimesed vestlevad. Aga ta on juba ühel koosolekul käinud, kus on olnud väga suureks abiks ja tulevikus meil on väga ägedad plaanid koos töötada."

Müürissepa sõnul Vilkur patrullidel kaasas käima ei hakka. "Talle sobib kabinetitöö rohkem."