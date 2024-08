Eesti näitlejad alistasid jalgpalli sõpruskohtumisel Soome kolleegid

Tasavägises ja võistluslikus mängus rakendasid Eesti näitlejad peale avaminuteid meeskonnakapten Mikk Jürjensi poolt suunatult "kõrge pressingu" taktikat, mille tulemusel sündis juba 10. minutil esimene värav Theodor Tabori löögi läbi.

Edasi kulges kuuma päikese ja ootamatu rahe- ning vihmasajuga mäng juba veidi rohkem eestlaste taktikepi all. Teisel poolajal tekkis võimalus ründes mänginud Juss Haasmal, kelle sooritatud tugev pealelöök leidis läbi Soome väravavahi käte siiski tee väravasse ja eestlased asusid juhtima 2:0.

"Tõdesime, et kuigi vorm on kõikuv, on klass siiski igavene. Eesti näitlejad tänavad soomlasi selle suurepäraselt korraldatud sõpruskohtumise eest ning annavad parima, et see traditsiooniline maavõistlus, mis aastal 2025 toimub Eesti pinnal, saaks olema sama kõrgetasemelise korralduse ning pealtvaatajate toetusega. Pühendame selle võidu Eesti ja Soome näitlejate jätkuvalt kasvavale sõprussuhtele ning imetlusväärsele näitlejannale, Luule Komissarovile, kes tähistas 11.08 oma 82. sünnipäeva," kommenteeris kohtumist mängijana platsil osalenud Eesti Näitlejate Liidu esimees Reimo Sagor.

Sõpruskohtumisel osalesid näitlejad Mikk Jürjens (kapten), Vallo Kirs, Eero Epner, Franz Malmsten, Mart Müürisepp, Ott Raidmets, Paavo Piik, Tõnis Niinemets, Maarius Pärn, Kaarel Targo, Theodor Tabor, Juss Haasma, Rasmus Kaljujärv, Laurits Muru, Karl Birnbaum, Markus Andreas Auling, Herman Pihlak, Kristina Preimann, Markus Dvinjaninov ja Reimo Sagor.