Legendaarne piirivalvekopter viidi lennundusmuuseumi

"Ringvaade" tegi reportaaži legendaarse piirivalvekopteri transportimisest Sisekaitseakadeemia hoovist lennundusmuuseumisse. Kopteriga on teinud erioperatsioone K-komando ning selle abil on tõrjutud lugematul hulgal metsa- ja maastikupõlenguid.

Tallinnast transporditi lennundusmuuseumisse legendaarne piirivalvekopter Mi-8T, mis tegi esmalennu 1961. aastal, seeriatootmisse läks 1967. aastal, neid on toodetud üle 17 000 ja toodetakse tänapäevani

"Sisekaitseakadeemia hea hoole all on kopter olnud 2006. aastast, kui ta tegi oma viimase lennu ja maandus Murastes tollase piirivalvekooli territooriumil," ütles Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristian Jaani. "See on tükike piirivalve lennusalga ajaloost. Muuseumis saavad inimesed seda vaadata ja sinna sisse ronida."

"Ma olin väga elevil," ütles PPA lennusalga õhusõidukite ja jõuseadmete mehaanik Margus Lihulinn, kes sai legendaarse kopteri tükkideks võtta, et õhusõidukit kergem transportida oleks. "Selle masina fenomen on lihtsus ja töökindlus. See on ka väga ruumikas kopter."

Kopteriga on metsa- ja maastikepõlengutel tuld tõrjutud ja ka inimesi transporditud. Kopteriga on lennanud ka eriteenistus. "K-komando on sellega väga palju erioperatsioone läbi viinud," lisas Jaani, tuues kuulsamatest nimedest välja Ustimenko ja vennad Voitkad.

"Kopteri transportimisel on tegemist erioperatsiooniga, sest see on eriveos ja selleks on vaja igasuguseid kooskõlastusi ja lube, kopter ise kaalub ligi kaheksa tonni," ütles Sisekaitseakadeemia logistik Karel Kurvits.