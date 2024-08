Barack Obama avaldas oma tänavuse suve lemmiklood

Näib, et brati suvi ei jätnud puutumata ka Ameerika Ühendriikide 44. presidenti, kes arvas oma tänavuse suve lemmiklugude hulka ka briti popstaari viimase albumi esiksingli "365".

Uutematest tegijatest on Obama esitusloendis oma koha leidnud ka Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit lauljatar Tyla, kelle endanimeline debüütalbumi aasta alguses ilmus.

Noorematest tegijatest on ära mainimist saanud ka Nigeeria artist Rema, TikToki laulik Artemas ning samuti tänavu debüütalbumi avaldanud Nigeeria laulja ja laulukirjutaja Tems. Lisaks ka sel kevadel eikusagilt välja hüppanud Tommy Richmann looga "Million Dollar Baby".

Aga nimistust leiab ka juba legendaarsemaid tegelasi – Bob Dylan looga "Silvio", Stingi "If You Love Somebody Set Them Free" ja Etta James looga "Don't Cry Baby.

Omal kohal on ka vanem ja uuem hiphop. Esimest esindavad New Yorki trio Digable Planets ning samuti New Yorkist pärit, aga eelkõige Ühendriikide läänerannikuga seotud 2pac. Noorema põlvkonna lippu lehitavad Moneybagg Yo, Megan Thee Stallion, GloRilla, Saweetie ning vast nimistu kõige vähetuntum artist Calimossa.

With summer winding down, I wanted to share some songs that I've been listening to lately – and it wouldn't be my playlist if it didn't include an eclectic mix. I hope you find something new to listen to! pic.twitter.com/aL400Ctpde