Tartus karjusid noored Autovabaduse puiesteel ühiselt patja

Kunstiaktsiooni "Kuula mind ära" eestvedaja Aleksandra Nikolajeva sõnul on aktsioon justkui ainus võimalus, kuidas olulisele probleemile osutada. "Me tunneme, et abi on Eestis nii kättesaamatu, et meil ei ole mingit teist võimalust midagi teha. Psühholoogide, psühhiaatrite järjekorrad võivad Eestis olla pool aastat või aasta. Ja kui sa oledki nii halvas seisus endaga, siis mida muud teha," rääkis Nikolajeva.

Korraldaja lisas, et ei jõua raskustes olevaid sõpru kõrvalt enam vaadata. "Ma näen ise kõrvalt oma sõpru, kellel on vaimselt nii raske, aga nad ei jõua kuskile ja see abi ei jõua nendeni. Ma lihtsalt ei jõua pealt vaadata seda kõike. See on väga tähtis minu arust, et sa tunned, et sa ei ole selles mures üksi. Ja see energia, mis tuleb selle karjega, on mega," tõi Nikolajeva välja.