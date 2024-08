Galerii: Tom Cruise viis olümpialipu Pariisist Los Angelesse

Lõputseremoonia algas liputseremooniaga, mille järel tulid staadionile kõik olümpiakoondised. Seejärel lauldi staadionil ühiselt karaoket, kus tulid ettekandmisele näiteks "Champs-Élysées", "We are the champions" ja "Freed from desire".

Peale publikule ette kantud Thomas Jolly düstoopilist lavastust olümpiamängude väärtusest, esinesid publikule prantsuse ansambel Phoenix, Belgia lauljatar Angèle ja prantsuse elektroonilise muusika duo Air.

Seejärel anti olümpialipp üle Los Angelese linnapeale Karen Bassile, kes selle koos olümpiavõitjast võimleja Simone Bilesiga vastu võttis. Californiast pärit laulja ja laulukirjutaja H.E.R. esitas Ühendriikide hümni ning siis hüppas Stade de France'i katuselt staadionile näitleja Tom Cruise, kes lipu linnapealt ja olümpiavõitjalt üle võttis.

Cruise istus koos lipuga mootorratta selga ning lahkus staadionilt, viies lipu sümboolselt Los Angelesse. Ettesalvestatud klipis hüppas Cruise välja lennukist ning asetas olümpiarõngad Hollywoodi sildi külge.

Los Angeleses astusid üles kohalikud superstaarid Red Hot Chilli Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg ja Californiast pärit produtsent ja räppar Dr. Dre, kes linna olümpiaootused vastu võtsid.

