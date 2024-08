Setomaal peeti nädalavahetusel kodukohvikute päeva

Selline meeleolu oli Ees-Kõivu talu kodukohvikus Mõtsaveere Jutuss. Teist aastat Ees-Kõivu talus Mõtsaveere Jutuss kohviku perenaise ametis olnud Moonika Siimets sõnas, et kuigi viimastel öödel on ettevalmistuste tõttu uneaega vaid paar tundi jäänud, on tulemus seda vaeva väärt.

"Öösel küpsetad viimase hetkeni ja siis hommikul tõused. Et kõik valmis saada ja et oleks nii-öelda esinduskõlbulik, et kõik saaksid tulla. Mina küll ei tunne, et ma väsinud olen praegu. Pigem vastupidi. Et on midagi, mida aasta otsa meenutada, et vaat, ära tegime," lausus Siimets.

Sel aastal avas Setomaal oma uksed rekordilised 27 kodukohvikut. Seto kostipäiva korraldaja Liis Kogermani sõnul ehmatas suur registreerunute arv esmalt lausa ära. Tema sõnul on seto kostipäiva populaarsuse taga Setomaa erilisus.

"Eks see Setomaa on natukene teistmoodi kui Eestimaa ja sellepärast siia tullakse heameelega. Meil on väga ilusaid taluõuesid, mida vaadata. Ma natuke loodan, et sellel kostipäival on tule maale elama efekt ka. Võib-olla keegi tuleb, armub ära nendesse käänulistesse teedesse ja ilusasse loodusesse," ütles Kogermann.

Ees-Kõivu talust mõned kilomeetrid eemal oli aga Korilase köök, mis osales kohvikute päeval esimest korda. Kuna tänavu oli kohvikutepäeval tähelepanu keskpunktis porgand, leidus seda ka selle kohviku mitmetes roogades.

"Meil on näiteks porgandihummus, porgandipealse pesto, siis meil on kohalikust lambalihast borš, kus on kindlasti ka porgand sees. Ja porgandikooki pakume, sellist klassikalist. Selles mõttes pigem lihtne menüü, aga samas väga maitsev ja kohalikku toorainet austav," ütles Korilase köögi perenaine Margit Välja.

Perenaise sõnul möödus päev mõnusalt tempokalt ning kokkamise sekka mahtus ka natuke külalistega jutustamist.

"Mina ise väga köögist välja ei ole jõudnud. (Külalised) käivad lainetega, et tulevad ja lähevad. Tempo on tegelikult väga mõnus, ei ole üleliia hull, aga kogu aeg on toimetamist ja tegemist," lausus Välja.