Kihnu rahvamaja juhataja: noored traditsioonikandjad on olemas

Reedel saabusid ruhnlased Kihnule teadmisega, et ilma tõttu ei pruugi nad tol õhtul tagasi saada. Samas kinnitas Haiba, et kuna rahvamaja on keset saart, siis vihm neile ukse taha veel tulnud pole.

Aasta rahvamaja juhataja ametis olnud Haiba sõnul läksid Kihnu-Ruhnu mängud väga tasavägiselt, sõbralikult ja lõõpivalt. Pendelteatejooksus oleks tarvis olnud isegi fotofinišit.

"Kaks päeva päris tõsist sportimist, vahele ka lustakat sportimist," sõnas spordihoos ka oma hääle kaotanud Haiba. "Tuli kogu aeg omadele kaasa elada," lisas ta.

"Ma vaatasin piltide pealt, et eelnevatel aastatel võistlesid täis tööjõus, pigem juba kuldses keskeas inimesed, kes tegid eeskava ja kultuurirprogrammi, siis tänavu oli mõlemalt saarelt vastastikku noored. Tajusin, et toimunud põlvkonnavahetus ja traditsioonikandjad on olemas. See oli hästi vahva tunne," rääkis Haiba Vikerraadiole.

Kihnu-Ruhnu mänge on korraldatud aastast 1966. Ettepaneku saartevaheliseks võistluseks kultuuri- ja spordivallas tegi kirjanik Aadu Hint. Tollane võitja sai auhinnaks kunstnik Salme Raunami kobrutustehnikas plaadi kahest vägikaikavedajast mere taustal. Rändkarikat tänaseks enam alles pole, küll aga elab edasi rändkarika kujundus. Selle leiab Kihnu-Ruhnu mängude meenetelt ja diplomitelt. Täna on rändkarikas puidust ja lainekujuline.

Suveprogramm jätkub Kihnul esmaspäeval algava Kihnu XVII Pillilaagriga. Sellele järgneb Kihnu avatud saunade päev. "Tohib käia saunast sauna. Tavaliselt Kihnu pered avavad oma kodusaunad ja lubavad inimestel sinna pessu tulla. Õpetavad Kihnu saunatraditsiooni, räägivad Kihnu saunakultuurist, väikese õpitoad. Kindlasti saab taludes ka süüa-juua," selgitas Haiba.

"Et Kihnu oleks Kihnu, siis on avatud ka Kihnu pulmasaun. Kui mõtleme suitsusauna ja soome sauna peale, siis need on ka Kihnus olemas, aga pulmasaun on telk, mis pulmade ajal üles pannakse ja kus hakatakse ravitsema noorikuid ja neidiseid. Avatud saunade päeval ravime neid, kellel oleks väga hädasti abi vaja. Neid võime ka ravida, kellel häda ei ole. Sest alati leiab häda ja alati on hädale ravi," rääkis Haiba.