Fotod: Jakobsoni talumuuseumis peeti üle mitme aasta talupäeva

29. korda peetud Kurgja talupäeva avas legendaarne torupilliansambel Linnutaja. Praegu on Linnutajal käsil 46. hooaeg.

"Meie andmetel me olime päris pikka aega ainuke naistorupilliansambel Euroopas. Võib-olla see on juba muutunud, aga niimoodi me oleme ennast tutvustanud varasematel aegadel," ütles Linnutaja liige Lea Toom.

Kurgja talupäeval peksti vilja rehepeksumasinaga, kuid näha sai veelgi algelisemaid terade eraldamise mooduseid. Aga samuti lambapügamist, hobuse rakendamist ja teisi talutöid, mis praeguste abivahendite puudumisel nõudsid omal ajal palju vaeva ja aega.

"See on uskumatu, kuna ise, kui tööd teen, mõtlen, et mul on raske. Aga vanasti oli veel raskem," ütles Haapsalust tulnud külastaja Aleksander.

Muide, just Carl Robert Jakobson on Eesti künnikunsti isa, sest tema korraldas 150 aastat tagasi talumeestele esimesed künnivõistlused, et tutvustada hõlmadra eeliseid harkadra ees. Seda tähtpäeva meenuti Jakobsoni muuseumi keldris avatud uue näitusega.

"Talumehed esimese hooga ei tahtnud võtta uut atra omaks. Ja Jakobson tahtis näidata, kui palju paremat töö teeb hõlmader. Ja sellest üritusest on säilinud Pärnu muuseumis Pärnu põllumeeste seltsi protokoll, kus on kirjas, et selle aja peale, kui Jakobsonil oli terve põld küntud, olid talumehed alles poole peal. Ja töö kvaliteet ei andnud üldse võrreldagi," rääkis muuseumipedagoog Lii Sammler.