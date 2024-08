Spordibioloog: inimesed hakkavad mõistma, et sugu ei ole nii defineeritud

Olümpia naiste poksiturniiril on palju kõmu tekitanud Alžeeria poksijanna Imene Khelif, keda paljud ühismeedias eksklikult transnaiseks peavad. Spordibioloog Kristjan Port toonitas, et sugu määravaid tunnuseid on vähemalt 30, mis tähendab, et variatsioone ja kaldeid võib olla väga palju.

Pordi sõnul on tegemist iseenesest üpris väikese sündmusega, mis on pigem seotud ehk meedia ja inimeste skandaalivajadusega. "Aga ta äratab võib-olla õigustatult nii palju tähelepanu nähtusele, mis sotsiaalselt on ammu vaikselt küdenud, aga ma ei ole sellele väga tähelepanu pööranud," sõnas Port "Ringvaate" stuudios.

Pordi hinnangul on jutud Khelifi ja sportlaste sugude ümber esile kerkinud seetõttu, et ühiskond on hakanud aru saama, et soo defineerimine pole nii lihtne kui arvatakse.

"Lihtne on ju öelda, kes on ilus. Ilus kulm, ilus naeratus või ilus lõuajoon, see on raamatus kirjas. Millises raamatus? Luuleraamatus. Siis me ütleme, et see on subjektiivne. Aga me arvame, et sugu on objektiivne ja siis küsime, kus raamatus see kirjas on? Siis võtad lahti juriidilise raamatu ja tuleb välja, et see on kirjas ainult sünnitunnistusel. Ei ole piisav. Siis sa võtad WHO definitsiooni, seal öeldakse, et "tüüpiliselt". Siis võtad lahti meditsiinilise raamatu, seal on ka sõna "tüüpiliselt", aga veidi ka hormoonidest ja kromosoomidest, ja siis öeldakse, et "aga mitte ainult"," rääkis Port.

"Siis tuleb välja, et meil ei ole sugu nii defineeritud. Ja spordi mäng on küllaltki vanade traditsioonidega. Ühiskond on olnud omal ajal natukene vanem kui ta praegu on, ja hakatakse märkama, et bioloogiline maailm ei ole kategooriatega maailm. Vaid kui midagi on ellujäämiseks oluline, kas indiviidile või grupile, siis neid tunnuseid on hästi palju ja variatsioon hästi suur," selgitas spordibioloog.

Port tõi välja, et sugu määravaid tunnuseid ja kriteeriumeid on vähemalt 30. "Seega leiab alati neid servasündmuseid ka ja sellepärast tekkis nüüd ka segadus. Oleme arvatavasti jõudnud sellisele küpsustasemele, kus see äratab rohkem tähelepanu kui kümme- või kakskümmend aastat tagasi, mil seda oleks igavaks teemaks peetud," sõnas Port.

Et Imene Khelif on naissportlane ja sünnitunnistuse järgi naine kinnitas ajakirjanikele ka Khelifi isa, kes Khelifi sünnitunnistust avalikkusele näitas.

Pordi sõnul aitavad sel teemal segadusi vältida kokkulepped. "Praegu on kokku lepitud selles, et poksijanna, kes on varem ka võistlustel olnud, võeti naiste kategooriast maha poksiliidu poolt, mis on Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt halvaks mõistetud, sest tegu on väga venemeelse ja mitte ausalt toimiva liiduga. Imene Khelif pidi võistlema ühe venelannaga, kes pole kunagi kaotanud ja siis kardeti, et ta esimest korda kaotab. Siis öeldi pelgalt liidu väga korrumpeerunud juhi sõnade kaudu, et tegemist on arvatavasti meesterahvaga. Mitte ühtegi dokumenti selle kohta ei ole ega ole ka kirjeldatud, kuidas seda testiti," rääkis Port.

Antud juhul on Pordi sõnul tegu juriidilise definitsooniga. "ROK võttis kogu poksimise juhtimise üle ja on ise otsustanud. Arvatavasti ka mingeid dokumente lugenud, võib-olla ka bioloogilisi teste teinud ja otsustanud, et tegemist on naisterahvaga," lisas ta.

Turniiri alguses lõpetas Khelifi itaallannast vastane poksimatši enneaegselt, sest Khelifi kartis Khelifi tugevaid lööke. Port tõi välja, et Imene Khelif osales ka eelmistel olümpiamängudel, kus ta jäi pidama veerandfinaali. "Siis sai tema haiget ja löödi ringist välja. /.../ See oli niivõrd teatraalne sündmus, kus teine ütles, et nii valus oli ja ma katkestasin ja nuttes. See ärataski selle teema üle ootamatu tähelepanu ja spekulatsioonid, mis arvatavasti ei ole põhjendatud," tõdes Port.