Drake avalikustas 100 gigabaiti arhiivimaterjali

Peale kevadist räpilahingut üpris vaikseks jäänud Drake tõi maailma ette mitmesugust arhiivimaterjali viimasest üheksast aastast.

Failid on leitavad, nähtavad ja kuulatavad veebilehel 100gigs.org. Materjal on jaotatud erinevatesse foldritesse, mis on üles laetud vahemikus 7. märts kuni 8. juuni. Drake kinnitas ühismeedias, et arhiivileke on taotluslik.

Foldrist "1_NEW" leiab ka kolm uut lugu. "It's Up", millel teevad kaasa Young Thug ja 21 Savage, "Housekeeping Knows", kus kaasas sel reedel kolmanda albumi avaldanud räppar Latto ning "Blue Green Red".

Ülejäänud failid on lõpmata sügav auk, kus on klippe Drake'ist, kes koos produtsentidega stuudios lugude kallal töötab, muusikavideote kaadrite taguseid (näiteks 2015. aasta viraalsest singlist "Hotline Bling"), videoid albumi "Honestly Nevermind" valmimisest, aga ka lihtsalt diivanil lebavast Drake'ist, kes oma lugusid telefonist üle kuulab.