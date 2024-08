"Impulsi" toimetusega liitub uue saatejuhina Joosep Värk

Viimased neli aastat rahvusringhäälingu Euroopa korrespondina töötanud Joosep Värk võtab sel sügisel vastu väljakutse juhtida ETV iganädalast "Impulsi" saadet. Selle kõrval jätkab ta tööd ka uudistetoimetuses.

Uues rollis näeb Joosep Värk head võimalust nüüd Eestis toimuvale pühenduda. "Mul on hea meel keskenduda taas Eesti ühiskonna valupunktide kajastamisele ning nendele lahenduste otsimisele. Soovin, et keeruliste teemade arutelu oleks Eestis tabudeta, aus ja tasakaalukas. Meie telemaastikul on "Impulsil" selleks ainulaadne roll ning seepärast on sellise avaliku debati juhtimine ka suur vastutus."

Joosep Värgi kõrval jätkab ka sel hooajal saatejuhina Anna Pihl. Mõlemad kinnitavad kui ühest suust, et saate meeskond valmistub hoogsalt sügise saadeteks. "Kuigi esimese eetrini on veel aega, siis "Impulsi" toimetuses käib juba usin töö ja ettevalmistuste tegemine. Ka teisel hooajal toome vaatajateni Eesti inimeste lood, millest tõukub laiem arutelu. Aga oodata on ka veidi uuendusi, milliseid täpsemalt, näete juba 3. septembril," lisab Anna Pihl.

Varem koos Anna Pihliga "Impulssi" juhtinud Uljana Kuzmina saab sel sügisel ETVs autorisaate, mis keskendub eestikeelsele haridusele üleminekule.

"Uudisteajakirjanikuna olen aastaid jälginud venekeelsete koolide arengut ega saa ka praegu kõrvale jääda, kui riigis algab üks viimaste aastate suurimaid haridussüsteemi reforme. Hakkame jälgima seda üleminekut kõikides detailides ja värvides – just nii, nagu see päriselt kujuneb ja välja kukub," avab Uljana sügise plaane märkides, et teema kõnetab teda ka isiklikult, sest koos paljude teistega alustab ka tema laps kooliteed esimeses klassis ja eesti keeles. Autorisaate kõrval jätkab Uljana tööd ka venekeelses "Aktuaalses kaameras".