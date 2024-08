Pariisi olümpia lõputseremoonial astuvad üles Los Angelese superstaarid

Kõik kolm artisti astuvad videopildis üles Los Angelesest peale seda, kui Tom Cruise on Pariisis hüpanud oma mootorrattaga ning maandunud langevarjuga Los Angeleses Hollywoodi sildi juures.

Artistide esinemispaika hoitakse viimatiste laiv-esinemiste ümber üles kerkinud ohtudega seoses saladuses. See nädal jäeti Austrias terrorismiohu tõttu ära Taylor Swifti kontserdid.

Nii Billie Eilish, Snoop Dog kui ka Red Hot Chilli Peppers on Los Angelesega tihedalt seotud. Eilish on seal üles kasvanud ning tema 2021. aasta kontsertfilmi pealkirigi oli "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles." Snoop Dogg, kes on kogu Pariisi olümpia vältel eri ülesastumisi ja nalja teinud, on samuti Los Angeleses asuva Long Beachi kasvandik ning sünonüümne lääneranniku räpiga. Red Hot Chilli Peppers kasvas samuti välja 1980-ndate Los Angelese pungiskeenest.

Lõputseremoonial antakse olümpiatõrvik üle Los Angelese linnapeale Karen Bassile. Los Angelese olümpiamängud toimuvad 14. juulist 30. juulini 2028.