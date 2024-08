Uue muusika reede: The Killers, Katy Perry, Shawn Mendes, Anderson Paak

Kui Eesti muusikas oli vaikne nädal, siis välismaal tuli uusi albumeid palju. Uued täispikad andsid välja Asake, Chloe ja Ravyn Lenae. The Killers on tagasi uue augustikuise singliga ning uue hoo võttis sisse ka Shawn Mendes.

Tenant – "Preach"

Tenanti uus singel "Preach" jääb nende viimaseks. Bändi sõnul andis nende nimi (ing k. üürnik) juba aimu, et Eesti raskemuusika maastikule oli plaanis jääda ajutiselt. Tenanti viimane singel on asjaosaliste sõnul jõulise ja toore emotsiooniga lugu, mis räägib enda sisemise tõe leidmisest kaootilises ja kapitalistlikus ühiskonnas.

Beabadoobee – "Beaches"

Londonis kasvanud filipiini päritolu artist Beabadoobee ehk Beatrice Laus avaldas enda viienda albumi "This Is How Tomorrow Moves". Kõikide lugude autoriks on Laus ise ning albumi produtseerisid Rick Rubin ja Jacob Budgen.

The Killers – "Bright Lights"

Tundub, et iga-aastane augustikuu-singel The Killersilt on saamas väikest viisi traditsiooniks. "Bright Lights" on juba järjest kolmas. Las Vegase bänd tähistab tänavu ka 20 aasta möödumist debüütalbumi "Hot Fuss" ilmumisest. Seda tähistati näiteks kuue kontserdiga 4.–11. juulini Londoni O2 Arenal, kuhu müüdi üle 105 000 pileti.

King Gizzard & The Lizard Wizard – "Flight b741"

Üliproduktiivne Austraalia rokkansambel avaldas reedel enda 26. albumi, mis müütab seekord bluusiroki radadel.

Asake ja Travis Scott – "Active"

Asake, Nigeeria päritolu produtsent ja artist, üks Nigeeria ja Lõuna-Aafrika Vabariigi saundide populariseerijaid, sai uuele singlile appi Houstoni räpistaari Travis Scotti. Koos singliga tuli ka album "Lungu Boy", millel teevad kaasa ka Central Cee ning Stormzy.

Finneas – "For Cryin' Out Loud""

Eelkõige Billie Eilishi produtsendi ja vennana tuntud Finneas annab õe järel ka ise oktoobris sooloalbumi välja. Album jagab nime värske singliga. Erinevalt 2021. aasta debüütalbumist "Optimist" soovib Finneas sel korral astuda välja enda magamistoa-produtsendi mõttemallist ning liikuda stuudiote ja bändide poole.

Ravyn Lenae – "Genius"

Chicagost pärit laulja ja laulukirjutaja Ravyn Lenae avaldas oma teise albumi "Bird's Eye". Värske albumi peamiseks produtsendiks on DJ Dahi, kes on teinud tihedat koostööd Kendrick Lamari, Drake''i, Childish Gambino aga ka Vampire Weekendiga.

Shawn Mendes – "Why Why Why"

Kanada popstaar Shawn Mendes teatas, et 18. oktoobril ilmub tema viies album "Shawn". Koos põhisingliga ilmus ka teine lugu, "Isn't that enough". Sügisel saabuva albumi produtsentideks on Mendese kõrval Scott Harris, Mike Sabath, Nate Mercereau ja Eddie Benjamin.

Fontaines D.C. – "Here's The Thing"

Iiri postpunkarid Fontaines D.C. jätkavad uue albumi lugude tilgutamist. "Here's The Thing" on kolmas singel 23. augustil ilmuva albumi "Romance" pealt.

Katy Perry – "Lifetimes"

Katy Perry jätkab comeback'i teise singliga 20. septembril ilmuvalt albumilt "143". Perry sõnul on "Lifetimes" lugu igavesest armastusest. "Sellest ühe sügava ja hingerahu pakkuva eluarmastuse leidmisest. Aga hingesugulane ei pea alati olema su partner, vaid võib võtta erinevaid kujusid – laps, parim sõber, lemmikloom. Minu hingesugulane on mu tütar. Küsin temalt iga õhtu, kas ta leiab mu igal oma eluajal üles? Ta ütleb jah ja ma tunnen, et olen leitud," rääkis Perry.

Chlöe ja Anderson. Paak – "Favorite"

Beyonce kasvandikest õdede duost Chloe & Halle on kasvanud välja kaks eraldi soolokarjääri. Üks neist avaldas reedel enda teise albumi "Trouble In Paradise", millel teevad kaasa Anderson. Paak, Ty Dolla Sign, Yg Marley ja ka teine õde Halle.