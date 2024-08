Anu Saagimi olümpiamälestus: see oli mu elu üks romantilisemaid suhteid

Saagim meenutas, kuidas grupp välismaalasi, kes tegid Tallinnas lugu, palusid ta Pirita rannas fotosessioonile. "Selle eest, et ma nii tore ja ilus tüdruk olin, kutsuti mind ka purjespordikeskusesse, mis oli täiesti no-no sissepääs tavakodanikele. Ma olin 17 ja loomulikult ma läksin sinna, ja ma kohtusin seal imetoredate itaallastest purjetajatega," rääkis Saagim.

"Ma olin palutud õhtusöögile ja ma sõin elus esimest korda spagette. Seal tekkis mul üks imearmas suhe ühe Itaalia noormehega. Me sõitsime hiljem tema autoga ringi mitu-mitu päeva, täpselt nii kaua, kui ta oli Tallinnas. Ta kinkis mulle, ma ütlen ausalt, miljon roosi selle aja jooksul. Ta oli tohutu džentelmen, tutvus mu emaga, rääkis mu emaga ja me olime pikalt peale seda kirjavahetuses. See oli mu elu üks romantilisemaid suhteid – no sex, some kisses, vahukoorekook, spagetid," meenutas Saagim.

Olümpiaregatt oli Saagimi jaoks elumuutev sündmus. "Ma nägin esimest korda elus nii šikki meest, mehi, ma nägin ka teisi purjetajaid loomulikult. Ma nägin esimest korda elus mokassiine, kus siis mehed ei kandnud sokke, ma olin hämmingus. See oli nii elumuutev, et võib-olla olen ma sealt saanud väikese kick'i, et maailm ongi imeline – lihtsalt ole avatud ja sa oled õnnelik."