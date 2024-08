Toomas Vanem koostööst maailmakuulsate muusikutega: tuleb lihtsalt küsida

"Imenipp on selles, et neilt tuleb küsida," selgitas Toomas Vanem, mis imenipiga õnnestus tal oma plaadile kutsuda trummisoolot tegema maailmakuulus trummar Virgil Donati. "Kirjutasin Virgilile novembris Facebooki ja saatsin talle ka loo demo. Minu üllatuseks mees vastaski, et kui mul on aega oodata veebruari lõpuni, siis tal on aega. Veebruari lõpus mees kirjutaski mulle, et saada mulle multitrackid ja ma hakkan stuudios salvestama. Uskumatu lugu."

Donati mängib trumme kahes loos, mis albumil ilmusid.

Mõte Virgilile kirjutada tekkis läbi Andrus Lillepea, kellega Vanem on pikki aastaid koos mänginud. "Tänu Andrusele olen ma Virgili asju kuulanud. Virgiliga koos teeb bändi ka kuulus klahvpillimängija Alex Argento, kes samuti musitseerib Vanema albumil.

"Kui Virgil oli trummid ära mänginud ja saatis trackid mulle tagasi, siis suhtlesime temaga telefoni teel ja ta hakkas rääkima, et klahvpillid on kuidagi tagasihoidlikud. Olin need ise sisse mänginud, sest ma ei pidanud neid niivõrd oluliseks muusikalise koe osaks. Oluline, et oleks kitarrimeloodia, ägedad trummid, rifid koos bassiga ja klahvpillid annaks lihtsalt harmoonia tekstuuri."

Aga Virgil ei jätnud järgi ja soovitas klahvpillimängijat Alex Argentot. "Võtsin temaga ühendust ja ta oli nõus."

Praegu käib Vanemal töö oma neljanda plaadi kallal. "Bluus läbi minu võtme. See ei ole päris bluus, see ei ole ka mängu bluus, see on segu kõigest, minu nägemus bluusist, fusion blues," selgitas Vanem.

"Oleneb, millises meeleolus ma mingil eluetapil olen, mis vaimses kohalolekus. Minu lood ei tule alati sel hetkel, kui ma neid lugusid kirjutan, lugude kirjutamine on üldse minu arvates väga pikk protsess," ütles ta.

Sooloalbumil "Confession" on kokku seitse lugu, kõik on instrumentaallood.

Vanema sõnul on tal muusika kirjutamisega selline lugu, et ta mingi hetk lihtsalt tunneb, et nüüd peab kirjutama. "Võib olla teen seda pigem enda jaoks. Vahepeal ei tee jälle midagi ja siis tuleb tunne, et ma pean midagi endast jälle välja laskma. Olen tänulik, et mu lugudel on kuulajaskonda."