Jõksi olümpiamälestus: Kanter sai kulla ja ma jäin oma leedu sõbrast ilma

Allar Jõks meenutas "Ringvaates" 2008. aasta olümpiat, kui ta enne kettaheite finaali oma leedukast sõbraga kokku leppis, et uhke õhtusöögi teeb välja see, kelle riigi sportlane võidab. Pärast Kanteri kullavõitu olid aga leedukad nii pettunud, et ära jäi õhtusöök ja kadus ka sõber.

Pariisi olümpiamängude ajaks on "Ringvaade" kogunud rubriiki "Minu spordihetk" tuntud inimeste olümpiaga seotud mälestusi.

"Olümpiamängudest on erinevaid erakordseid elamusi. Võiks rääkida ju Erki Noole kettaheitest ja kettaheite tossust, aga kõige meeldejäävam on 2008. aasta augustis toimunud Pekingi olümpiamängudel Gerd Kanteri olümpiavõit ja miks see hästi eriline on, siis seepärast, et asjaolude sunnil sattusin ma sel ajal olema Vilniuses," meenutas vandeadvokaat Allar Jõks.

Leedus on kettaheide olnud Jõksi sõnul korvpalli järel teine religioon. "Selleks ajaks oli Virgilijus Alekna kahekordne olümpiavõitja ja leedulased ootasid kolmandat olümpiavõitu," ütles Jõks.

Vilniuse Raekoja platsile oli suur ekraan üles pandud ja leedukad olid seal, et omale kaasa elada ja tähistada.

"Olin koos sõbraga ka seal ja leppisime enne võistlust kokku, et kui Kanter võidab, siis teeb tema mulle väga kalli eksklusiivse õhtusöögi välja ja kui vastupidi juhtub, siis mina."

Võistlus oli väga pingeline. Neljanda katse järel ei olnud Kanter veel võidus kindel ja viienda katsega viskas ennast olümpiavõitjaks. "Mina ootasin siis, et sõber viib mind välja, aga sõber ja kõik leedukad olid nii pettunud, et sõber läks ära ja pärast seda ei ole me sõbraga enam tegelikult kohtunud. Nii et selles päevas oli minu jaoks nii rõõmu kui ka kurbust."