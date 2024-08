Viljandi pärimusmuusika festival kuulutab muusikutele välja ideevooru

Ühtlasi oodatakse festivali põhiprogrammi Eesti muusikute demosid, kavade ideid ja produktsioonimõtteid. Oma ansambli või sooloidee saab infovormi sisestada kuni 1. septembrini (k.a.) 2024.

Saabunud ideed vaatab üle festivali programmimeeskond, kes teeb valiku järgmiste tahkude põhjal: seotus festivali teemaga, ainulaadsus ja panus pärimusmuusikasse, eesti pärimusmuusika kava või kultuuridevaheline koostööprojekt. Oodatakse ka lihtsalt ideekavandeid, kui ei ole pakkuda veel demo või kokkuleppeid koostööks, et põnevaimad neist ellu kutsuda.

Festivali pealik Ando Kiviberg tutvustab "Maast lahti!" teemat:

Maast mina leidsin matitäie,

Veske kohast kotitäie,

Sepapajast sekitäie.

Vat nüüd teen lahti laulupaelad,

Päästan suust need sõnasõlmid.

Maast lahti, head sõbrad! Ihume meeled ärksaks, vallandame tantsurõõmu ning päästame laulupaelad lahti! Pidu peetakse ikka rõõmu pärast. Nii on see alati ka juulikuu lõpus Viljandis. Tantsu saateks mängimine on paljude rahvaste kultuurides üks pärimusmuusika olulisemaid rakendusi. Tants on ka üks seltskondliku läbikäimise ja paarilise leidmise levinumaid viise ning pärimuslike sigivusmaagiliste rituaalide nurgakivi. Tuleb hoogsate tantsude pidu!

Hüüatusel " Maast lahti!" on 2025. aasta Viljandi pärimusmuusika festivalil veel teinegi tähendus – viimaste aastate karmid vapustused on toonud tähelepanu keskmesse rahvad, kes on olnud sunnitud oma kodudest võõrsile pagema. Uutel kodumaadel on kokkuhoidvatel rahvusgruppidel sageli kujunenud oma eripärane, kordumatute tunnusjoontega muusikatraditsioon. 2025. aasta suvel saab Viljandis kuulda mitmete sarnase saatusega rahvakildude põnevalt ehedaid näiteid ning kogeda nende mõtlemapanevaid lugusid.

XXXII Viljandi pärimusmuusika festival ärgitab muusika kaudu uut väge ning energiat leidma. Kutsume vaatama ja kuulama rahvaste esindajaid, kes on pidanud saatuse tahtel oma juurtele võõra pinnase otsima. Kõike seda aga ikka rõõmu pärast, sest just selleks meie pärimusmuusika pidu tehakse. Alati.

Touse üles voodiesta,

Voodiesta, sängiesta,

Puhu tuli tubaje,

Leetsu lokke loukaeie!

Tuba see tahab tansimista,

Liiv see tahab litsumista,

Pormand tahab porutamista!