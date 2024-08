Hendrik Sal-Saller: stuudiosse minek läheb järjest raskemaks

Hendrik Sal-Saller rääkis Vikerraadios, et teeb muusikat nii kaua, kuni bänd ja publik on õnnelikud, kuigi uute laulude kirjutamine ja bändiga stuudiosse minemine läheb järjest keerulisemaks. Viimastel aastatel on ta enda jaoks taasavastanud purjetamise ning naudib külalismadruseks käimist oma sõprade laevadel.

"Ma arvan, et üldse kokku on mul lugusid paarisaja juures, Smilers on seitse albumit välja andnud," arvutas Hendrik Sal-Saller. "Praegu tundub, et on väga lahe, inimesed on õnnelikud ja me ise oleme väga õnnelikud. Senikaua, kui kõik on õnnelikud, me muusikat teeme. Mu isa on mulle terve mu eluaja, kui ma juba punkbändi tegin, rääkinud, et kõige olulisem on ära tunnetada hetk, mil tuleb lavalt ära minna. See on enesetunde küsimus, millal sa ise sellest kõigest ära väsid. See tuleb kas minu seest või siis publikust."

Samas tõdeb Sal-Saller, et ega tal väga palju ideid pole, mida muud ta oma elus veel teeks.

Smilers on 2024. aastal Sal-Salleri sõnul endiselt suhteliselt rakkes. "Ma olen korralik ettemuretseja, ma mõtlen kogu aeg aasta-kaks ette. Praeguses hetkes on kõik väga hästi. 2025. aasta suvi on meil juba praegu suhteliselt selge, et mida me siis teeme. Inimesed mõtlevad tänapäeval oma sünnipäevi ja pidusid päris pikalt ette."

"Mõned aastad tagasi otsustasime bändiga ära, et me ei tee mitut mängu samal päeval, see ei ole kellelegi hea. Mõned üksikud korrad siiski on. Ega meie tehniline personal selle üle väga rõõmus ei ole. Kvaliteet on olulisem kui kvantiteet," ütles Sal-Saller.

Vähesed vabad ajad, mis Sal-Salleril suvel on, sellega ei jõua uusi lugusid kirjutada. "Selleks on ikka vaja rohkem aega. Töölaual on päris mitu lugu, mis ootavad tekste. Kuna tekstid on tegemata, siis nad on jäänud. Tahaks ühe albumi teha, materjali peaks kohe kokku saama, mõtteid on palju, teostamisega on nii, et pärast suve paneb igaüks eri ilmakaarde laiali, oma elu tahab ka elamist. Bändiga stuudiosse minek läheb järjest raskemaks."

Sal-Saller proovib nii, et ta ennast suvel ei sunni mingit sporti tegema. "Üksikud vabad päevad suvel ma lihtsalt molutan maha."

Enda sõnul on ta hakanud taas usinamalt purjetamisega tegelema. "Kunagi ammu vaatasin merele ja mõtlesin, et tahan ka merele minna ja sebisin ennast ühte soomlaste purjeseltskonda sisse ja nii see läks. Käisin Soomes isegi ühel purjetamiskursusel," meenutas ta.

"Siis tuli 15-aastane paus ja nüüd, mõned aastad tagasi sattusin purjelaeva "Linda" peale ja sealt hakkas jälle see merelkäimise rõõm ja õnn pihta."

Sal-Salleril endal purjekat pole ja ta käib teistel laevadel külalismadruseks. "Purjetamine on minu jaoks pigem vaba aja veetmise vorm, aga ma tegin ka väikelaevajuhi paberid ära."