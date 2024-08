Hobiaednik Marek Sadam: aiandusgeen on meil suguvõsas

Marek Sadam rääkis Vikerraadios, et on endas äkki avastanud meeletu huvi aianduse vastu ning arvab, et see tuleb tema vanavanavanaisast, kes oli Veltsi mõisapargis aednik.

"Mina tahan, et mu lood teeksid inimese elu kasvõi hetkeks natuke paremaks, et ta kasvõi hetkeks näeks elu teise nurga alt," mõtiskles muusik Marek Sadam, miks ta muusikat loob.

"Minus on äkki tekkinud meeletu aedniku huvi," muheles ta, mõeldes lillepeenardele, mida ta Roosta surfibaaris teeb. "Need on küll selliseid Tootsi peenrad, aga see on mu vanavanavanaisast, kes oli Veltsi mõisapargi kärner ehk aednik, ehk on see minuni jõudnud kuidagi vereliinipidi."

Sadamale pakub mõnu teha lillepeenraid, neid kasta ja vaadata, mis neist saab. "See on looming. On selliseid peenraid, kuhu ma teadlikult panen hästi erinevaid seemneid, ühed langevad ära, teised tulevad peale, mulle meeldib vaadata seda kulgemist," lisas ta. "Ma olen hobiaednik, see töö pakub mulle naudingut."

Sadama üpriski lähedane sugulane on muusik Vello Toomemets. "Küll teist liini pidi, aga kuskilt sealt on äkki siis muusikahuvi tulnud."

Suvistest kontsertidest rääkides ütles Sadam, et talle isiklikult meeldib küll väga avastada uusi kontserdikohti Eestis. "Eesti on üllatusi täis, Eestis on täis erakordselt ägedaid ja ettevõtlikke kohalikke inimesi ja tänu sellele me püsime. Vabandust väga, aga ega me ainult suurlinnade najal ja jutumeeste pinnal ei püsi, ikka kohalike pinnal," arvas Sadam ning kutsus kõiki Veltsi mõisaparki valgusfestivalile, mida korraldab tema naabrimees.