Saaremäe olümpiamälestus: olin nii uhke poiss, kui Nool võitis kulla

Pariisi olümpiamängude ajaks on "Ringvaade" kogunud rubriiki "Minu spordihetk" tuntud inimeste olümpiaga seotud mälestusi.

"Muidugi me mäletame neid kõige säravamaid asju, kuldasid. Mäletan Erki Noolt, kui ta 2000. aastal Sydneys võitis kulla ja ma olin nii uhke poiss. Käisin siis teises klassis, vaatasime seda võistlust koolis kõik koos. Mäletan seda tunnet väga eredalt ja Sydney olümpiaraamatut, mis sellest olümpiast välja anti. 2000. aasta oli kuidagi üldse nii pöördeline ja eriline, kõik see numbrimaagia," meenutas näitleja Karl Robert Saaremäe.

Kui tal kunagi aastaid hiljem tekkis võimalus Erki Noolega tutvuda, siis tõid kõik need emotsioonid uuesti naeratuse mu näole.

Saaremäe meenutas ka Jüri Jaansoni kaht hõbedasõitu. "2004. ja 2008. aastal oli mul juba rohkem pilt ees, mäletan, kuidas me ühel ilusal pühapäevahommikul kogu perega laua taga istusime, teed jõime , võileibu sõime ja Jaanson seal sõudis ja me elasime väga talle kaasa, kui ta nii napilt jäi kullast ilma ja sai hõbeda. Aga seda ei tasu unustada ega alahinnata, hõbe on minu arvates tihti isegi rohkem väärt kui kuld võibolla," ütles Saaremäe.