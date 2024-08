Breiktantsija Šingarov: Eestis on breikijaid, kes võiksid olümpial osaleda

Arif Šingarov ehk B-Boy Arifikadze rääkis saates "R2 Päev", mille järgi kohtunikud Pariisi olümpial breiktantsijaid hindavad ning ütles, et Eestis on väga häid breiktantsijaid, kes lähitulevikus kindlasti võiksid olümpiamängudel osaleda, kui breiktants ka edaspidi olümpia-ala oleks.

Uus olümpiaala Pariisi olümpiamängudel on breiktants.

"Mina olen breiktantsuga tegelenud 2005. aastast alates," ütles Arif Šingarov ehk B-Boy Arifikadze. Tema B-Boy nimi viitab sellele, et ta teeb väga hullumeelseid trikke ja jõulisemat tantsustiili.

Kokku on olümpial viis-kuus kohtunikku ja igale kohtunikule on antud üks konkreetne kriteerium, mida hinnata. "Näiteks musikaalsus, originaalsus, loovus, jõulised akrobaatilised elemendid ehk power move`id (keerlevad elemendid-toim.) ja power trick`id (jõulised trikid-toim). Näiteks trikid küünarnukkide ja käte peal, piruetid," loetles Šingarov.

Paremus otsustatakse tihti battle`itena (lahing-toim.), mitte individuaalselt. "Tehakse üks ühele battle-süsteem ja kohtunikud otsustavad, kumb saab edasi."

"Väga keeruline on tantsijaid hinnata," selgitas Šingarov, kes on ka ise olnud kohtuniku rollis. "Igal tantsijal on erinev stiil. Vahel võivad tantsijad ka võrdsed olla ja siis sa pead otsustama, kumb võidab. Lõppkokkuvõttes on nii, et üks tantsija tuleb, teeb väljamineku ja siis teine tuleb järgi talle ja annab talle oma vastuse ning kui vastus on kõvem, siis tema võidabki."

Järgmise olümpia ajal Los Angeleses breiktants olümpiakavas enam ei ole. "Skate ja BMX-ratturid on olümpiaalad, need on ka uued olümpiaalad, siis breiktants võiks ju ka olümpial olla. Breiktants on tegelikult üks hip-hop kultuuri elementidest. Päris spordina mina ise seda päris ei võtaks, ta on ikkagi kultuur. Trikkide pärast ilmselt võetakse seda spordina," selgitas Šingarov.

Breiktants nõuab väga head füüsilist ettevalmistust. "Mina ise alustasingi nii, et mul mingit füüsilist ettevalmistust ei olnud ja ma pidin ise vaeva nägema, et mingi tase saavutada."

Šingarovi sõnul on Eestis väga head breiktantsijad, kes lähitulevikus kindlasti võiks olümpial osaleda, kui selline võimalus peaks taas tulema.

Pariisi olümpial on breiktantsu favoriit 17-aastane leedukas Dominica Banevitc. "Ta on väga kõva B-Girl. Ta on omanäoline, tal on täiesti oma karakter, kui ta tantsib."