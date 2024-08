Thirty Seconds To Mars annab oktoobris Riias kontserdi

Thirty Seconds To Mars tuli kokku 1998. aastal Los Angeleses. Bändi lõid juba lapsepõlvest saadik koos musitseerinud vennad Jared Leto (vokaal, kitarr, bass, klahvpillid) ja Shannon Leto (trummid, löökpillid). Mõlemad on ainsana bändis juba kolmandat aastakümmet püsinud, kui ülejäänud liikmed on korrapäraselt vahetunud.

Oma esimese albumi jaoks võtsid juba varajases nooruses erinevate kunstivormidega kokku puutunud vennad produtsentideks kaks plaaditööstuse raskekaallast: Bob Ezrini, kelle koostööpartnerite hulka kuuluvad sellised rokiklassikud, nagu Lou Reed, Pink Floyd, Deep Purple, Alice Cooper ja Peter Gabriel, ning ameeriklase Brian Virtue, kes on töötanud oluliste hilisema perioodi rokkbändidega, nagu Jane's Addiction, Audioslave ja Deftones.

2002. aastal ilmunud debüütalbum "30 Seconds To Mars" pälvis kriitikutelt suuri kiidusõnu. Järgnevatel aastatel müüdi välja lugematu arv kontserte kogu maailmas ja astuti paljudel festivalidel peaesinejana üles kümnete tuhandete fännide ees, ilmus veel viis edukat plaati, millest viimane, "It's the End of the World but It's a Beautiful Day", nägi ilmavalgust 2023. aasta sügisel.