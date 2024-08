Viru Folgi lõppkontserdi annavad Nublu ja Curly Strings

Viru Folgi lasteprogramm keskendub igal aastal lastele sobivatele tegevustele, mis on teema-aastale kohased. Kõigil kolmel päeval on lastel võimalus osa võtta meisterdamise töötubadest, kus saab luua alpiteemalisi käsitööesemeid. Lapsed saavad oma loovust rakendada ja samal ajal õppida midagi uut Alpide kultuurist ja loodusest.

Lisaks meisterdamisele on programmis pilliõpe, mis pakub lastele võimalusi erinevaid pille proovides avastada muusikamaailma. Taas toimub Käsmus beebi- ja lastefolk, kus reedel ja laupäeval saab kogu pere koos laulda ja pilli mängida. Vaheldust pakub väikestele folkijatele ka filmiprogramm, kus linastuvad "Loomalapsed" ja "Väike Heidi", mis viib lapsed rännakule Alpidesse läbi väikese tüdruku seikluste.

Pühapäev on lasteprogrammi suurpäev, sest siis toimub Berni alpi karjakoerte rongkäik algusega kell 12.30 Käsmu bussijaamast festivali pealava platsile. Pärast paraadi on kõik lapsed oodatud Käsmu rahvamajja, kus saab vaadata etendust "Piip ja Tuut kontserdil". Festivali lõpukontserdil astuvad aga lavale koos Nublu ja Curly Stringsiga ka Airi Liiva Laulupesa laululapsed.

Lasteprogrammi juhi Liina Sinimäe sõnul on Viru Folk loodud nii, et folkida saavad nii suured kui väikesed. Kõik suured ja väikesed folgisõbrad on oodatud Käsmu 9.–11. augustil.

Viru Folgi programmiga saab tutvuda siin.