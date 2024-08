Psühholoog: inimese tühjusetunne võib olla võimalus oma elu uuesti alustada

"See on kogukonna, kultuuri ja vaimse tervise projekt "Emotsioonide kaleidoskoop", mis ukraina kogukond tegi, kes kohtusid Ukraina majas," selgitas Ukraina Maja eestvedaja Alina Paas, mida sümboliseerib suur käsitsi punutud võrk Tartu Ukraina Majas. "Tahtsime pakkuda turvalist ruumi, kus saab kohtuda, rääkida, jagada oma emotsioone ja teha see kunstitöö."

Paasi sõnul oli oluline, et inimesed saavad vaimse tervise esmaabi ja kontakte nii Tartus kui Eestis.

Psühholoog Ruslana Romaneskuli sõnul inimesed rääkisid ja näitasid võrku kududes oma emotsioone välja. "On tumedaid värve, kus inimesed tundsid valu ja nutsid, kuid on ka rõõmsamaid sündmusi, mis nende elus paralleelselt toimusid."

Kätega töötamine aitab Romaneskuli sõnul kõiki neid emotsioone käsitleda. "Räägiti hirmudest, ärevusest, kuidas Ukrainas oma perekondi üleval pidada. Räägiti sellest, kuidas ehitada üles uus elu ja kuidas leida tasakaalu kõigi nende praeguste sündmuste vahel, kuidas ennast mitte kaotada, kuidas hoida oma sisemisi tugesid."

Psühholoogi sõnul oli inimesi, kes ütlesid, et nad tunnevad tühjust, aga see tühjus võib olla võimalus kõik läbi mõelda ja alustada uuesti.

Romaneskuli sõnul on tema elu siin hea ja ta tunneb jõudu võimalusest toetada siinseid ukrainlasi, aidates neil toime tulla vaimsete ja emotsionaalsete muredega.