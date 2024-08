1990. aastatel erootikapoes töötanud Raudsepp: kumminukk maksis 800 marka

"Serva tänaval oli üks kooperatiiv ja kui ma 1986. aastal sõjaväest tagasi tulin, siis mu sõbrad kutsusid mind ka sinna," selgitas seitsmekordne Eesti meister vasaraheites Matti Raudsepp, kuidas ta 1990. aastatel kaubandusse tegutsema sattus. "Alguses tegin seal pool päeva tööd, palk oli ka väga hea ja nii see läks. Noorel inimesel hakkamist ju on. "

"Eravärk oli tol ajal juba iseenesest väga põnev. Erataksod olid väga popid ja küünid, mis tehti šašlõkibaarideks, seal joosti lausa uksed maha. Need olid alati rahvast täis, raske oli sissegi saada."

Lühikest aega töötas Raudsepp ettevõttes, mis oli Eesti kõige esimene erootikapood nimega Pisitarve.

"Tol ajal oli see väga tundlik valdkond. Ma ei tea, kas mul kodus seniajani teatakse, et ma sellises poes askeldasin. Kõiki uusi asju tol ajal prooviti. Mina ise klientidega väga tegemist ei teinud ja ega ma polekski osanud midagi seletada, selles vanuses polnud mul pruutigi veel, olin selline punastav noormees, aga eks ma sain kuidagi nende paberitega hakkama ja siis saadeti mind neid kaupu sisse tollima," meenutas Raudsepp.

Selle äri taga olid Raudsepa sõnul tegelikult kaks Eestis töötavat sakslast, kes tundsid Lääne-Saksamaa suurt pornotöösturit ja said temalt kauba soodsa hinnaga. "See oli rubla-aja lõpp, aga kogu kauplemine käis valuuta eest."

Esimese koorma tõi Raudsepp Muuga sadamast. "See oli mu elu ebamugavaimad olukordi, kui seisin Muuga sadama tollis kaubatöötlejate ees, kes mu kauba ette võtsid. Enne mind oli seal mees, kes tõi kommi ja kohvi ning mees andis ka kaubatöötajatele kotitäie magusat. Mul tõusid juuksekarvad püsti, kui hakkasin mõtlema, et mida mina seal seletama pean. Kui minu käest küsiti, et mis teil seal koormas on, siis ma suure ähmiga ütlesin, et mul on seal spetsiifiline saksakeelne kirjandus koos õppematerjalidega. Selle peale tehti nii igav nägu, sain oma templi kätte ja läksin joostes välja," muheles Raudsepp.

Ta meenutas, et need hirmuäratavad kumminukud maksid 800 saksa marka, mis oli tol ajal väga suur raha. "Aga neid ikka läks tol ajal. Oli ka situatsioone, kus sõprade kamp tegi sõbrale kiusliku kingituse selle nuku näol. Seal käisid tihti ka kergemate elukommetega daamid, kellel oli vaja vastavaid instrumente, et asi põnevam oleks, aga käis ka tavalisi inimesi."

Eesti esimene erootikapood Pisitarve Autor/allikas: Rahvusarhiivi filmiarhiiv

Raudsepp oli esimeste seas, kes hakkas Eestisse importima ilutulestikke. "Tol ajal oli peaaegu kõik seotud juhustega, keegi midagi kuulis, keegi pani mingi kamba kokku."

Seejärel asus Raudsepp tegelema toitlustusäriga, millega tegeleb siiani.