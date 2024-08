Tänavakunstnikud andsid Tartus tühjalt seisnud pärmivabrikule uue elu

Tänavakunstifestivali Stencibility korraldaja Sirla rääkis saates "Suvi Tartus", et tänavakunstnike poolt on Tartusse joonistatud üle 20 uue töö. Lisaks on uued pildid nüüd ilmestamas ka kaua tühjalt seisnud pärmivabrikut.

"Pärmivabrik on üks Tartu kuulsamaid mahajäetud maju ja see oli kogu aeg meie suur unistus, et siin midagi teha. Kutsusime kokku üle 20 kunstniku ja mõned neist veetsid siin vähemalt nädala, mõned üks-kaks päeva. Kunstnikke on Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Itaaliast ja Ukrainast," ütles igakevadise tänavakunstifestivali Stencibility korraldaja Sirla.

Pärmivabrikus käis joonistamas ka Poola tänavakunstnik Sepe, kes on Stencibilty festivalil juba kolmandat korda.

Tänavakunst Tartu pärmivabrikus Autor/allikas: ERR

"Me kogusime ka ajaloolisi fotosid ajast, kui siin oli pärmivabrik, sanatoorium ja Tartu kultuuritehas. Fotod on pandud kohaspetsiifiliselt samadesse ruumidesse, kust me need leidsime," selgitas Sirla.

Lisaks neile töödele, mida kunstnikud ruumidesse joonistasid, olid pärmivabrikus mitmed pildid juba olemas. "Üks töö on seinal pärit ajast, mil siin 15 aastat tagasi tegutses Tartu kultuuritehas. Panime siia originaalfoto ka juurde, et näidata, milline see pilt algselt oli," lisas Sirla.

Kõik need kunstnikud, kes pärmivabrikusse oma töid joonistasid, on ka Tartu tänavatele pilte teinud. "Üle 20 uue töö on Tartu tänavatel juures."