Risto Kalmre: Simple Session parima triki võistlus toimub Emajõel

Simple Sessioni eestvedaja Risto Kalmre rääkis saates "Suvi Tartus", et tänavu toimub ekstreemspordi tippsündmus Tartus ning parima triki võistlus lausa Emajõe peal. Kalmre sõnul tuleb Tartusse ekstreemsportlaste koorekiht, kellest nii mõnedki on hetkel Pariisi olümpiamängudel.

"2000. aastal me reaalselt oma kätega ehitasime Eesti esimese suurema skatepargi Tähtverre, toimus avasündmus ja aasta hiljem nimetasime selle juba Simple Sessioniks. Esimesed neli aastat tegimegi sündmust Tartus. Siis olime pikalt Suurhallis, põikasime ka Helsingisse ja Riiga ja mis seal salata, üks vihje kodulinna tagasi tulla oli ikkagi Tartu 2024, kellega koos me seda üritust teeme," ütles Simple Sessioni eestvedaja Risto Kalmre.

Rulata Romario Siimer meenutas, et 2001. aastal käis ta seda üritust esimest korda vaatamas. "Puhtjuhuslikult sattusin Tähtverre, see oli täielik hullumaja, mis seal toimus, pärast seda tahtsin ise ka rula endale. Viis aastat sai vaeva nähtud ja 13-aastasena sain esimest korda Suurhallis võistelda ka," ütles rulataja Romario Siimer.

BMX-rattur Ron Artur Kork on osalenud võistlejana ühe korra, aga vaatamas on ta käinud üritust juba 9-aastasest saadik. "Kümme korda käisin enne vaatamas, kui ma ise sain võistlema," meenutas Kork.

Kork tahtis kõigepealt rulaga hakata sõitma, aga talle öeldi, et see on liiga ohtlik ja siis jäi ta BMX-rattaga sõitma. "9-aastaselt kolisin Elvasse, kus tuttavad olid skatepargis. Siis ma jäingi sinna põhimõtteliselt elama," lisas Kork.

"23. augustil lähme Eesti suurimale jõelaevale "Koit", kuhu ehitame suure rambi, sõidame sellega ringi ja lõpuks pargime Kaarsilla juurde, kus toimub parima triki võistlus, ja kes teab, võib olla ka mõned vettehüpped, aga seda näeb juba kohapeal," andis Kalmre vihjeid, mis tänavusel Simple Sessionil Tartus juhtuma hakkab.

"Eesti ekstreemsportlaste jaoks on 23. augustil toimuv nagu jõulud ja jaanipäev kokku pandud, see on kõigi jaoks aasta tippsündmus," lisas Kork.

Tartusse tuleb Kalmre sõnul üle saja rulataja ja BMX-ratturi üle 30 riigist. "Aga mis inimesi kõnetada võiks, siis see, et nii mõnedki neist on praegu Pariisi olümpial."