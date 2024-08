Indrek Vaheoja Winny Puhhist: meil on plaanis endale ise monument püstitada

Põlva keskkoolist alguse saanud Winny Puhh tähistab sel aastal 30. sünnipäeva.

"Ega neid ansambleid, kes 30 aastat muusikat on teinud ja edasi tegutsevad, nüüd nii palju ei ole," ütles Winny Puhhi solist Indrek Vaheoja. "On Kukerpillid ja Fix kaugel ees, aga eks me ka siin omamoodi pingutame ja seetõttu oleme tõesti festivali plaaninud, mis 12. oktoobril Põlva kultuurimajas aset leiab. Seal me tegelikult alustasime. Seal olid meie prooviruumid ja seal käis kogu meie elu."

"Selle kontserdiga on hea näidata, et meil on püssirohi kuiv ja padruneid on kõvasti, nii et meie paugutame väga hea meelega ja väga kiirelt ja energiliselt nagu meil heaks kombeks saanud on," ütles Vaheoja bändi ülesastumise kohta Tartu 2024 suvepeo kontsertlavastuses "Ellujäämise kunstid ristteel".

Vaheoja sõnul teevad nad oma publikule sünnipäeva puhul toreda kingituse. "Meil on plaanis ise endale monument püstitada. Korralik sammas püsti panna. Tihtilugu on ju see, et kultuuriinimesi tunnustatakse alles siis, kui nad on läinud meie seast. Siis lähevad maalid hinda ja hakatakse raamatuid välja andma. See on inimesele ju suur kannatus, kui ta mõnes mõttes ootab seda, et ta ära sureks, et ta saaks inimestele korda minna. Meie teeme selle asja teistmoodi. Meil on kolm kavandit ja rahvas peaks siis lõpuks otsustama," selgitas Vaheoja.

Vaheoja sõnul on nende bändi puhul hea see, et nad läksid tülli juba peale oma esimest tuuri 1997. aastal. "Korraks ikkagi võtsime aja maha, aga pärast seda saime aru, et võib olla see ongi see võti, et ei tohi raha ja kuulsuse pärast bändi teha, vaid sellepärast, et sul on sõbrad, kellega on koos hea aega veeta ja ilmselt me olemegi sellepärast nii palju vastu pidanud," ütles Vaheoja.