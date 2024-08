Kontserdikorraldaja Peep Veedla: festivali tähendus on devalveerunud

"2008. aastal alustasime kohe suurelt Viru Folgi korraldamist. Olgugi, et Viljandi folgi korraldaja Ando Kiviberg, kui kuulis, et mul on plaan Käsmus folki teha, siis ütles, et rahvamaja taga on platsike, et seal saaksid teha. No ilmselt tema kujutas ette, et ma alustan nii nagu Viljandi Folk oma ajal alustas, aga me panime kohe terve küla festivali alla ja mitte üks gramm kehvemalt või väiksemalt kui praegu, vaid ikka kohe nii, et palju lavasid ja palju esinejaid. Meil oli oma nägemus olemas," ütles 17. aastat Viru Folki korraldav Peep Veedla.

Veedla sõnul on juurde tulnud kõiksuguseid festivale. ""Mõni inimene teeb oma koduaias kontserdi ja juba nimetab festivaliks. Festivali nimi on natuke devalveerunud. Enne meid olid olemas Viljandi Folk ja Hiiu Folk. Seto Folk saigi oma idee Viru Folgilt ja ega folgi-nimelisi arvestatavaid festivale Eestis rohkem ei olegi," ütles Veedla.

Sel aastal on Viru Folgil Alpi aasta. "Teema valimine on ainuisikuliselt minu lõbu ja õigus. Kui tuli teave, et Alpi roki kuningas Hubert von Goisern, kes meil käis 2015. aastal, on lõpetamas oma karjääri bändiga ja tahaks veel korra Eestis esineda, siis see tekitas selle mõtte."

Veedla sõnul pole Viru Folgil kunagi varem nii palju välisesinejaid olnud kui tänavu. Lisaks Goisernile astuvad üles Volksbeat, Juhe aus Tirol, Claudia Schwab ja paljude teised. "Kokku sai hästi mahlakas ja rikkalik programm," lisas Veedla.

"Mulle on ikka meeldinud neid kunagisi varaseid folkesinejaid uuesti taaselustada. Kunagi kui festivaliga alustasime, esines ansambel Rajakas, siis Hendrik Relve bänd Forest, Tõnu Tepandi õnnestus üks aasta meelitada. Tänavu astub festivalil üles Leila Miller, kes noorena oli tuntud folklaulja," ütles Veedla.